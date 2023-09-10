https://sputniknews.com.tr/20230910/kilicdaroglundan-mansur-yavas-aciklamasi-1075363113.html

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ın belediye başkanı adayı olduğunu duyurdu

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ın belediye başkanı adayı olduğunu duyurdu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın büyükşehir belediye başkalığına adaylığıyla ilgili ''Mansur Bey bizim... 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T17:12+0300

2023-09-10T17:12+0300

2023-09-10T17:38+0300

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 100. Yıl Etkinlikleri'nin üçüncü gününde CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı’nın açılışına katıldı. Beytepe Lodumlu Alanı’nda kurulan hatıra ormanının açılış töreni sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ın adayları olduğunu açıkladı. Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “O konuda parti sözcümüz görüşümü alarak düşüncelerini açıkladı zaten. Biz TSK’nın kurumsal olarak hedef alınmasını asla doğru bulmayız” dedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı CHP'nin 100. yıl videosunda Rum örgüt EOKA’nın fotoğrafının kullanılması ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, konunun aslının farklı olduğunu söyleyerek, “Bu konuda genel başkan yardımcımız bir açıklama yaptı. Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkartması sırasında EOKA’cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o. Çünkü önce onlar gösteriliyor, arkasından nasıl gömüldükleri ve arkasından da Türk bayrağının nasıl çıktığı gösteriliyor. Bu fotoğraf üzerinden, troller üzerinden CHP’ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz” diye konuştu. Mansur Yavaş’ın adaylığı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, “Mansur Bey bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır” ifadelerini kullandı.

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kılıçdaroğlundan mansur yavaş açıklaması, kemal kılıçdaroğlu mansur yavaşın adaylığını açıkladı mı, kemal kılıçdaroğlu mansur yavaşın adaylığını açıkladı, mansur yavaş yeniden aday olacak mı,