Erdoğan: Yeni anayasa için biz hazırız

Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız.

Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik.

Yeni anayasa için biz hazırız.

Libya için Türkiye olarak nasıl bugüne kadar yalnız bırakmadıysak, zor günlerinde de yanlarındayız. Fas'ın da yanındayız.