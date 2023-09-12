Erdoğan: Yeni anayasa için biz hazırız
14:24 12.09.2023 (güncellendi: 14:42 12.09.2023)
© AA / Murat KulaErdoğan
© AA / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Anayasa Sempozyumu'ndaki konuşmasında "Elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır. Bizler yeni anayasa için hazırız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen ‘’Yeni Anayasa Sempozyumu’’nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır.
Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız.
Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik.
Anayasalar, değişmez metinler değildir.
Yeni anayasa metni sihirli değnek gibi, türkiye'yi bi masal diyarı haline getirmeyecek.
12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır.
Yeni anayasa için biz hazırız.
Libya için Türkiye olarak nasıl bugüne kadar yalnız bırakmadıysak, zor günlerinde de yanlarındayız. Fas'ın da yanındayız.