https://sputniknews.com.tr/20230912/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075399689.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8790 liradan, euro 28,8580 liradan güne başladı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T09:41+0300

2023-09-12T09:41+0300

2023-09-12T09:41+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

altın madalya

yarım gram altın

gram altın

brent petrolün varil fiyatı

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Serbest piyasada 26,8770 liradan alınan dolar 26,8790 liradan satılıyor. 28,8560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8580 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,8770 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8930 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 658 lira, çeyrek altın 2 bin 687 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 719 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1919 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.146 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 90.77 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.77 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.750 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230911/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075373880.html

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