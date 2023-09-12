https://sputniknews.com.tr/20230912/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075399689.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,8790 liradan, euro 28,8580 liradan güne başladı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T09:41+0300
2023-09-12T09:41+0300
2023-09-12T09:41+0300
ekonomi
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brent petrolün varil fiyatı
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Serbest piyasada 26,8770 liradan alınan dolar 26,8790 liradan satılıyor. 28,8560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8580 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,8770 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8930 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 658 lira, çeyrek altın 2 bin 687 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 719 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1919 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.146 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 90.77 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.77 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.750 dolar seviyesinde.
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dolar ne kadar,çeyrek altın fiyatı,gram altınne kadar,brent petrol,bitcoin kaç oldu
dolar ne kadar,çeyrek altın fiyatı,gram altınne kadar,brent petrol,bitcoin kaç oldu
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,8790 liradan, euro 28,8580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,8770 liradan alınan dolar 26,8790 liradan satılıyor. 28,8560 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8580 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,8770 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8930 lira olmuştu
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 658 lira, çeyrek altın 2 bin 687 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 719 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1919 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.146 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 90.77 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.77 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 25.750 dolar seviyesinde.