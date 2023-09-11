https://sputniknews.com.tr/20230911/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075373880.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8480 liradan, euro 28,8040 liradan haftaya başladı. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T09:21+0300

2023-09-11T09:21+0300

2023-09-11T09:21+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 26,8460 liradan alınan dolar, 26,8480 liradan satılıyor. 28,8020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,8040 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 26,8510 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8160 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 664 lira, çeyrek altın 2 bin 695 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 753 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1927 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.325 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 90.43 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90.43 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 25.863 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230908/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075292099.html

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