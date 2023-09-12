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https://sputniknews.com.tr/20230912/caya-3-ayda-4-zam-geldi-fiyatlar-ne-kadar-oldu-1075406695.html
Çaya 3 ayda 4. zam geldi: Fiyatlar ne kadar oldu?
Çaya 3 ayda 4. zam geldi: Fiyatlar ne kadar oldu?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), çay fiyatlarına yüzde 15 oranında zam yaptı. Böylece son üç ayda çaya 4. zam gelmiş oldu. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
çay
zam
çaykur
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Çay fiyatlarına 3 ay içinde 4. zam geldi. Çaya 8 Haziran’da yüzde 43-45 aralığında,14 Temmuz'da yüzde 9.8 oranında ve 15 Ağustos’ta yüzde 5 oranında zam yapan Çaykur, bu sabah itibarıyla yüzde 15 oranında bir zam daha yaptı.Sözcü'nün haberine göre sektör kaynakları, bu ay itibarıyla yüzde 10 oranında zam beklediklerini, söz konusu zammın ise beklentilerini aştığını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230510/caysiad-caya-yuzde-100-zam-gelebilir-1070892491.html
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çay fiyatları, çay fiyatı 2023, çay fiyatları 2023, çay fiyatlarına zam, çaykur çay fiyat listesi, çay fiyatları zam
çay fiyatları, çay fiyatı 2023, çay fiyatları 2023, çay fiyatlarına zam, çaykur çay fiyat listesi, çay fiyatları zam

Çaya 3 ayda 4. zam geldi: Fiyatlar ne kadar oldu?

12:47 12.09.2023
© AAçay, lokum
çay, lokum - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AA
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), çay fiyatlarına yüzde 15 oranında zam yaptı. Böylece son üç ayda çaya 4. zam gelmiş oldu.
Çay fiyatlarına 3 ay içinde 4. zam geldi. Çaya 8 Haziran’da yüzde 43-45 aralığında,14 Temmuz'da yüzde 9.8 oranında ve 15 Ağustos’ta yüzde 5 oranında zam yapan Çaykur, bu sabah itibarıyla yüzde 15 oranında bir zam daha yaptı.
Sözcü'nün haberine göre sektör kaynakları, bu ay itibarıyla yüzde 10 oranında zam beklediklerini, söz konusu zammın ise beklentilerini aştığını aktardı.
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
EKONOMİ
ÇAYSİAD: Çaya yüzde 100 zam gelebilir
10 Mayıs, 13:32
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