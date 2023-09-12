https://sputniknews.com.tr/20230912/caya-3-ayda-4-zam-geldi-fiyatlar-ne-kadar-oldu-1075406695.html

Çaya 3 ayda 4. zam geldi: Fiyatlar ne kadar oldu?

Çaya 3 ayda 4. zam geldi: Fiyatlar ne kadar oldu?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), çay fiyatlarına yüzde 15 oranında zam yaptı. Böylece son üç ayda çaya 4. zam gelmiş oldu. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T12:47+0300

2023-09-12T12:47+0300

2023-09-12T12:47+0300

ekonomi

çay

zam

çaykur

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Çay fiyatlarına 3 ay içinde 4. zam geldi. Çaya 8 Haziran’da yüzde 43-45 aralığında,14 Temmuz'da yüzde 9.8 oranında ve 15 Ağustos’ta yüzde 5 oranında zam yapan Çaykur, bu sabah itibarıyla yüzde 15 oranında bir zam daha yaptı.Sözcü'nün haberine göre sektör kaynakları, bu ay itibarıyla yüzde 10 oranında zam beklediklerini, söz konusu zammın ise beklentilerini aştığını aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230510/caysiad-caya-yuzde-100-zam-gelebilir-1070892491.html

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