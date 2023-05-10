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ÇAYSİAD: Çaya yüzde 100 zam gelebilir
ÇAYSİAD: Çaya yüzde 100 zam gelebilir
Raflardaki çayın fiyatının 2023 üretim fiyatının çok altında olduğunu söyleyen ÇAYSİAD Yönetim Kurulu'ndan Kar, "ÇAYKUR'un maliyeti 90 TL'nin üzerinde olur... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T13:32+0300
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Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği (ÇAYSİAD) Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yılmaz Kar, çay fiyatlarında yüzde 100’e yakın bir artış beklediğini söyledi.Yaş çay alım fiyatının açıklanmasının ardından birinci sürgün çay hasadına iki hafta kala ÇAYSİAD Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yılmaz Kar'dan çay fiyatlarına yönelik önemli bir uyarı geldi.Bloomberg HT'de yayınlanan Akıllı Tarım programında çay sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Mustafa Yılmaz Kar, bu yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatının 11 lira 30 kuruşa çıkartıldığını hatırlatarak bunun raflara yakında yansıyacağını söyledi.'Maliyetler yükseldi'Çay üretiminde gübre ve işçilik başta olmak üzere maliyetlerin ciddi oranda arttığına dikkat çeken Kar, geçen sezon 350-450 TL aralığındaki işçilik maliyetinin bu sezon 750 TL'ye çıktığını söyledi.Çay mühtasilinin alım fiyatlarında 2008 yılından bu yana 14 kat artış yaşanırken, alım gücünde yüzde 15 seviyelerinde gerileme olduğunun altını çizen Kar, "2008'de yaş çay alım fiyatı kilogram başına 83 kuruştu ve o zaman 67 sente tekabül ediyordu. Bugün yaş çay alım fiyatı 11.30 TL oldu ama 57 sente tekabül ediyor. Yani fiyatlarda 14 misli artış oldu ama alım gücünde yüzde 15 bir gerileme oldu. Maliyetlerin artışı mühtahsilin alım gücünü olumsuz yönde etkiliyor" dedi.Söz konusu durumun tüketiciye de yansıdığını kaydeden Kar, şuanda raflarda kuru çayın fiyatının maliyetinin altında satıldığını ifade etti.
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çay, zam, çaysiad, maliyet
çay, zam, çaysiad, maliyet

ÇAYSİAD: Çaya yüzde 100 zam gelebilir

13:32 10.05.2023 (güncellendi: 13:42 10.05.2023)
© AAçay
çay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© AA
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Raflardaki çayın fiyatının 2023 üretim fiyatının çok altında olduğunu söyleyen ÇAYSİAD Yönetim Kurulu'ndan Kar, "ÇAYKUR'un maliyeti 90 TL'nin üzerinde olur, 100 TL'ye yaklaşır. Dolayısıyla yüzde 100'e yakın bir artış bekliyorum" diye konuştu.
Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği (ÇAYSİAD) Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yılmaz Kar, çay fiyatlarında yüzde 100’e yakın bir artış beklediğini söyledi.
Yaş çay alım fiyatının açıklanmasının ardından birinci sürgün çay hasadına iki hafta kala ÇAYSİAD Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yılmaz Kar'dan çay fiyatlarına yönelik önemli bir uyarı geldi.
Bloomberg HT'de yayınlanan Akıllı Tarım programında çay sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Mustafa Yılmaz Kar, bu yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatının 11 lira 30 kuruşa çıkartıldığını hatırlatarak bunun raflara yakında yansıyacağını söyledi.

'Maliyetler yükseldi'

Çay üretiminde gübre ve işçilik başta olmak üzere maliyetlerin ciddi oranda arttığına dikkat çeken Kar, geçen sezon 350-450 TL aralığındaki işçilik maliyetinin bu sezon 750 TL'ye çıktığını söyledi.
Çay mühtasilinin alım fiyatlarında 2008 yılından bu yana 14 kat artış yaşanırken, alım gücünde yüzde 15 seviyelerinde gerileme olduğunun altını çizen Kar, "2008'de yaş çay alım fiyatı kilogram başına 83 kuruştu ve o zaman 67 sente tekabül ediyordu. Bugün yaş çay alım fiyatı 11.30 TL oldu ama 57 sente tekabül ediyor. Yani fiyatlarda 14 misli artış oldu ama alım gücünde yüzde 15 bir gerileme oldu. Maliyetlerin artışı mühtahsilin alım gücünü olumsuz yönde etkiliyor" dedi.
Söz konusu durumun tüketiciye de yansıdığını kaydeden Kar, şuanda raflarda kuru çayın fiyatının maliyetinin altında satıldığını ifade etti.
Çay bardağı, kıtlama şeker, ince belli bardak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
EKONOMİ
Çaya son iki ayda üçüncü zam geldi
5 Temmuz 2022, 11:16
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