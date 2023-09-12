https://sputniknews.com.tr/20230912/btkya-ve-cimere-sikayet-yagdi-en-cok-sikayet-cepte-faturadan-1075411946.html

BTK'ya ve CİMER'e şikayet yağdı: En çok şikayet 'cep'te faturadan

BTK'ya ve CİMER'e şikayet yağdı: En çok şikayet 'cep'te faturadan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK), CİMER ve bireysel dilekçe yoluyla geçen yıl posta sektörüne ilişkin yapılan... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T15:41+0300

2023-09-12T15:41+0300

2023-09-12T15:41+0300

yaşam

türkiye

cimer

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

btk

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) geçen yıl posta sektörüne ilişkin 13,3 bin, mobil iletişim sektörüne ilişkin ise 52 bin 919 şikayet geldi.BTK’nın “Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri” ve “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri” raporlarından yapılan derlemeye göre, posta sektöründe en fazla şikayet personel, mobilde ise faturalandırmayla ilgili oldu.Posta sektörüne ilişkin şikayetlerin yüzdelik dağılımına bakıldığında, şube/acente/ personel şikayetleri yüzde 46,4, geç teslim yüzde 16,8, kayıp-çalıntı yüzde 13,4, hasarlı teslim yüzde 4,8, yanlış adrese-kişiye teslim yüzde 3,4, yanlış-eksik bilgilendirme yüzde 2,1, ücretlendirme yüzde 1,9, veri gizliliği yüzde 0,6 ve diğer kategorisi yüzde 10,6 oldu.Bilişim teknolojileri alanında ise BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi üzerinden bu yılın birinci çeyreğinde toplam 52 bin 919 şikayet alındı. Hizmet bazında en fazla şikayet yüzde 51,4 ile İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) hizmetleriyle ilgili yapıldı.Söz konusu dönemde, bir milyon abone başına ortalama olarak İSS hizmetine yönelik 1531, uydu platform hizmetlerine yönelik 994, Kablo TV hizmetlerine yönelik 213, sabit telefon hizmetlerine yönelik 212 ve mobil hizmetlere yönelik 210 tüketici şikayette bulundu.Mobil sektörde en fazla şikayete konu olan husus faturalandırmada, İSS hizmetinde en fazla şikayet bağlantı/ hizmet kalitesinde, Uydu Platform Hizmeti'nde en fazla şikayet abonelik işlemlerinde, Sabit Telefon Hizmeti'nde ise en fazla şikayet abonelik işlemlerine ilişkin olarak yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221101/cimer-turkiye-yuzyilina-dair-gorus-ve-onerileri-alacak-1062951915.html

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türkiye, cimer, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)