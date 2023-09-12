https://sputniknews.com.tr/20230912/bm-temsilcisi-batinin-ekonomik-yaptirimlari-suriyedeki-elit-kesimi-degil-yoksullari-etkiledi-1075419966.html
BM temsilcisi: Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi
BM temsilcisi: Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally, Batı'nın ekonomik yaptırımlarının başta yoksullar olmak üzere nüfusun büyük bölümünü... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T23:03+0300
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Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Megally, "Batılı ülkelerin hükümetleri, yaptırımların Suriye nüfusu için sonuçlarını değerlendirmeli. Zira elitler çok iyi korunmuş durumda. Güney ülkelerindeki yaptırımların sorunu bu. Bu ülkelerdeki elitler de, hiçbir yaptırımdan etkilenmedi" dedi.Yaptırımların nüfusun çoğunluğunu, özellikle de yoksulları vurduğunu kaydeden Megally, "Bu o kadar açık ki, bunu doğrulamak için soruşturma yapmamıza gerek kalmıyor" ifadelerini kullandı.Komisyonun BM'ye sunduğu Suriye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili raporunda, Batı'nın tek taraflı yaptırımların Suriye nüfusu üzerindeki sonuçlarını düzenli olarak incelemesi gerektiği, insani konuların siyasete alet edilmemesi gerektiği vurgulanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230911/suriyeli-parlamenter-batinin-baska-ulkelerin-kaynaklarini-yagmalamasi-yeni-bir-sey-degil-1075393302.html
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bm, bm, birleşmiş milletler (bm)
BM temsilcisi: Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi
23:03 12.09.2023 (güncellendi: 23:04 12.09.2023) Abone ol
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally, Batı'nın ekonomik yaptırımlarının başta yoksullar olmak üzere nüfusun büyük bölümünü etkilediğini ancak elit kesimin yaptırımlardan hiç etkilenmediğini vurguladı.
Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Megally, "Batılı ülkelerin hükümetleri, yaptırımların Suriye nüfusu için sonuçlarını değerlendirmeli. Zira elitler çok iyi korunmuş durumda. Güney ülkelerindeki yaptırımların sorunu bu. Bu ülkelerdeki elitler de, hiçbir yaptırımdan etkilenmedi" dedi.
Yaptırımların nüfusun çoğunluğunu, özellikle de yoksulları vurduğunu kaydeden Megally, "Bu o kadar açık ki, bunu doğrulamak için soruşturma yapmamıza gerek kalmıyor" ifadelerini kullandı.
Komisyonun BM'ye sunduğu Suriye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili raporunda, Batı'nın tek taraflı yaptırımların Suriye nüfusu üzerindeki sonuçlarını düzenli olarak incelemesi gerektiği, insani konuların siyasete alet edilmemesi gerektiği vurgulanmıştı.