https://sputniknews.com.tr/20230911/suriyeli-parlamenter-batinin-baska-ulkelerin-kaynaklarini-yagmalamasi-yeni-bir-sey-degil-1075393302.html

Suriyeli parlamenter: Batı'nın başka ülkelerin kaynaklarını yağmalaması yeni bir şey değil

Suriyeli parlamenter: Batı'nın başka ülkelerin kaynaklarını yağmalaması yeni bir şey değil

Suriye parlamentosunun Haseke milletvekili Ali el-Cadaan, Batı'nın başka ülkelerin kaynaklarını yağmalamasının yeni bir şey olmadığını belirtti. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T22:06+0300

2023-09-11T22:06+0300

2023-09-11T22:07+0300

görüş

suriye

milletvekili

haseke

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Suriye parlamentosunun Haseke milletvekili El-Cadaan, Suriye'nin çalınan petrol kaynakları için ABD'ye yönelttiği tazminat talebini Sputnik Arabic'e yorumladı.“Batı, (Yakın Doğu) bölge ülkelerinin, özellikle de Suriye’nin kaynaklarını ilk kez yağmalamıyor. Arap Cumhuriyeti topraklarından Irak'ın kuzeyine petrol, gıda, buğday ve diğer kaynaklar taşıyan konvoylara kukla silahlı grupların her gün nasıl eşlik ettiğini görüyoruz. Ve tüm bunlar aşırılık yanlısı örgütlerin militanlarını mümkün olan her şekilde destekleyen ABD işgal güçleri tarafından organize ediliyor” diyen milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:El-Cadaan, “Suriye makamları özellikle Birleşmiş Milletler’e defalarca Washington'un yasadışı ve suç niteliğindeki eylemlerini kınamaları talebi içeren mesajlar gönderdi. Ancak ne yazık ki ne Beyaz Saray, ne de uluslararası toplum Şam'ın çağrılarına yanıt vermedi” ifadelerini kullandı.

suriye

haseke

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2023

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suriye, milletvekili, haseke