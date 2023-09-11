https://sputniknews.com.tr/20230911/suriyeli-parlamenter-batinin-baska-ulkelerin-kaynaklarini-yagmalamasi-yeni-bir-sey-degil-1075393302.html
Suriyeli parlamenter: Batı'nın başka ülkelerin kaynaklarını yağmalaması yeni bir şey değil
Suriyeli parlamenter: Batı'nın başka ülkelerin kaynaklarını yağmalaması yeni bir şey değil
Suriye parlamentosunun Haseke milletvekili Ali el-Cadaan, Batı'nın başka ülkelerin kaynaklarını yağmalamasının yeni bir şey olmadığını belirtti. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T22:06+0300
2023-09-11T22:06+0300
2023-09-11T22:07+0300
görüş
suriye
milletvekili
haseke
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Suriye parlamentosunun Haseke milletvekili El-Cadaan, Suriye'nin çalınan petrol kaynakları için ABD'ye yönelttiği tazminat talebini Sputnik Arabic'e yorumladı.“Batı, (Yakın Doğu) bölge ülkelerinin, özellikle de Suriye’nin kaynaklarını ilk kez yağmalamıyor. Arap Cumhuriyeti topraklarından Irak'ın kuzeyine petrol, gıda, buğday ve diğer kaynaklar taşıyan konvoylara kukla silahlı grupların her gün nasıl eşlik ettiğini görüyoruz. Ve tüm bunlar aşırılık yanlısı örgütlerin militanlarını mümkün olan her şekilde destekleyen ABD işgal güçleri tarafından organize ediliyor” diyen milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:El-Cadaan, “Suriye makamları özellikle Birleşmiş Milletler’e defalarca Washington'un yasadışı ve suç niteliğindeki eylemlerini kınamaları talebi içeren mesajlar gönderdi. Ancak ne yazık ki ne Beyaz Saray, ne de uluslararası toplum Şam'ın çağrılarına yanıt vermedi” ifadelerini kullandı.
suriye
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
suriye, milletvekili, haseke
suriye, milletvekili, haseke
Suriyeli parlamenter: Batı'nın başka ülkelerin kaynaklarını yağmalaması yeni bir şey değil
22:06 11.09.2023 (güncellendi: 22:07 11.09.2023) Abone ol
Suriye parlamentosunun Haseke milletvekili Ali el-Cadaan, Batı'nın başka ülkelerin kaynaklarını yağmalamasının yeni bir şey olmadığını belirtti.
Suriye parlamentosunun Haseke milletvekili El-Cadaan, Suriye'nin çalınan petrol kaynakları için ABD'ye yönelttiği tazminat talebini Sputnik Arabic'e yorumladı.
“Batı, (Yakın Doğu) bölge ülkelerinin, özellikle de Suriye’nin kaynaklarını ilk kez yağmalamıyor. Arap Cumhuriyeti topraklarından Irak'ın kuzeyine petrol, gıda, buğday ve diğer kaynaklar taşıyan konvoylara kukla silahlı grupların her gün nasıl eşlik ettiğini görüyoruz. Ve tüm bunlar aşırılık yanlısı örgütlerin militanlarını mümkün olan her şekilde destekleyen ABD işgal güçleri tarafından organize ediliyor” diyen milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Suriye halkının zenginliklerinin yağmalanması nedeniyle ülkenin altyapısının zarar gördüğü ortada. Suriye bu yıl meydana gelen depremden daha da ağır bir şekilde etkilendi ve birçok insan, kaynak yetersizliği nedeniyle zor durumda kaldı. Durum Batı'nın devam eden ekonomik ablukası ile daha da kötüleşiyor. Suriye'ye yönelik tüm bu yaptırımlar cumhuriyetimizi zayıflatmaya yöneliktir.”
El-Cadaan, “Suriye makamları özellikle Birleşmiş Milletler’e defalarca Washington'un yasadışı ve suç niteliğindeki eylemlerini kınamaları talebi içeren mesajlar gönderdi. Ancak ne yazık ki ne Beyaz Saray, ne de uluslararası toplum Şam'ın çağrılarına yanıt vermedi” ifadelerini kullandı.