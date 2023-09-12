https://sputniknews.com.tr/20230912/biden-11-eylul-saldirisinin-yil-donumundeki-konusmasina-sakayla-basladi-1075410702.html
Biden, 11 Eylül saldırısının yıl dönümündeki konuşmasına şakayla başladı
Biden, 11 Eylül saldırısının yıl dönümündeki konuşmasına şakayla başladı
Sık sık gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde yaptığı konuşmasına spor geçmişiyle ilgili bir şakayla başladı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T14:54+0300
2023-09-12T14:54+0300
2023-09-12T14:54+0300
dünya
joe biden
11 eylül
yıl dönümü
şaka
abd
kule
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Biden, katıldığı G20 zirvesinin ardından gittiği Vietnam ziyareti dönüşünde Alaska'da vali ve ordu mensuplarıyla bir araya geldi.Konuşmasına Alaska Valisi Mike Dunleavy'yi selamlayarak başlayan Biden, "Vali ile ortak noktalarımız var; ikimiz de Skranton kentindeniz. Pensilvanya. Top oynadığım zamanlar benim kulübümde oynamasını isterdim. Eğer önümde olsaydı ülkenin en iyi oyuncularından biri olabilirdim” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230907/abd-halkinin-yuzde-73u-endiseli-yasi-mevcut-fiziksel-ve-zihinsel-yeterlilik-duzeyini-etkiliyor-1075286849.html
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joe biden, 11 eylül, yıl dönümü, şaka, abd, kule
joe biden, 11 eylül, yıl dönümü, şaka, abd, kule
Biden, 11 Eylül saldırısının yıl dönümündeki konuşmasına şakayla başladı
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Sık sık gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde yaptığı konuşmasına spor geçmişiyle ilgili bir şakayla başladı.
Biden, katıldığı G20 zirvesinin ardından gittiği Vietnam ziyareti dönüşünde Alaska'da vali ve ordu mensuplarıyla bir araya geldi.
Konuşmasına Alaska Valisi Mike Dunleavy'yi selamlayarak başlayan Biden, "Vali ile ortak noktalarımız var; ikimiz de Skranton kentindeniz. Pensilvanya. Top oynadığım zamanlar benim kulübümde oynamasını isterdim. Eğer önümde olsaydı ülkenin en iyi oyuncularından biri olabilirdim” ifadelerini kullandı.