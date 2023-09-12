https://sputniknews.com.tr/20230912/biden-11-eylul-saldirisinin-yil-donumundeki-konusmasina-sakayla-basladi-1075410702.html

Biden, 11 Eylül saldırısının yıl dönümündeki konuşmasına şakayla başladı

Biden, 11 Eylül saldırısının yıl dönümündeki konuşmasına şakayla başladı

Sık sık gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde yaptığı konuşmasına spor geçmişiyle ilgili bir şakayla başladı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T14:54+0300

2023-09-12T14:54+0300

2023-09-12T14:54+0300

dünya

joe biden

11 eylül

yıl dönümü

şaka

abd

kule

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Biden, katıldığı G20 zirvesinin ardından gittiği Vietnam ziyareti dönüşünde Alaska'da vali ve ordu mensuplarıyla bir araya geldi.Konuşmasına Alaska Valisi Mike Dunleavy'yi selamlayarak başlayan Biden, "Vali ile ortak noktalarımız var; ikimiz de Skranton kentindeniz. Pensilvanya. Top oynadığım zamanlar benim kulübümde oynamasını isterdim. Eğer önümde olsaydı ülkenin en iyi oyuncularından biri olabilirdim” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230907/abd-halkinin-yuzde-73u-endiseli-yasi-mevcut-fiziksel-ve-zihinsel-yeterlilik-duzeyini-etkiliyor-1075286849.html

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joe biden, 11 eylül, yıl dönümü, şaka, abd, kule