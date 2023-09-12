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Biden, 11 Eylül saldırısının yıl dönümündeki konuşmasına şakayla başladı
Biden, 11 Eylül saldırısının yıl dönümündeki konuşmasına şakayla başladı
Sık sık gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde yaptığı konuşmasına spor geçmişiyle ilgili bir şakayla başladı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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yıl dönümü
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Biden, katıldığı G20 zirvesinin ardından gittiği Vietnam ziyareti dönüşünde Alaska'da vali ve ordu mensuplarıyla bir araya geldi.Konuşmasına Alaska Valisi Mike Dunleavy'yi selamlayarak başlayan Biden, "Vali ile ortak noktalarımız var; ikimiz de Skranton kentindeniz. Pensilvanya. Top oynadığım zamanlar benim kulübümde oynamasını isterdim. Eğer önümde olsaydı ülkenin en iyi oyuncularından biri olabilirdim” ifadelerini kullandı.
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joe biden, 11 eylül, yıl dönümü, şaka, abd, kule
joe biden, 11 eylül, yıl dönümü, şaka, abd, kule

Biden, 11 Eylül saldırısının yıl dönümündeki konuşmasına şakayla başladı

14:54 12.09.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEXJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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Sık sık gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde yaptığı konuşmasına spor geçmişiyle ilgili bir şakayla başladı.
Biden, katıldığı G20 zirvesinin ardından gittiği Vietnam ziyareti dönüşünde Alaska'da vali ve ordu mensuplarıyla bir araya geldi.
Konuşmasına Alaska Valisi Mike Dunleavy'yi selamlayarak başlayan Biden, "Vali ile ortak noktalarımız var; ikimiz de Skranton kentindeniz. Pensilvanya. Top oynadığım zamanlar benim kulübümde oynamasını isterdim. Eğer önümde olsaydı ülkenin en iyi oyuncularından biri olabilirdim” ifadelerini kullandı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
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