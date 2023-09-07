https://sputniknews.com.tr/20230907/abd-halkinin-yuzde-73u-endiseli-yasi-mevcut-fiziksel-ve-zihinsel-yeterlilik-duzeyini-etkiliyor-1075286849.html

ABD halkının yüzde 73'ü endişeli: 'Yaşı mevcut fiziksel ve zihinsel yeterlilik düzeyini etkiliyor'

ABD halkının yüzde 73'ü endişeli: 'Yaşı mevcut fiziksel ve zihinsel yeterlilik düzeyini etkiliyor'

ABD halkının yaklaşık dörtte üçü, ABD Başkanı Joe Biden’ın yaşına bağlı olarak mevcut fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin görevini yerine getirme konusunda... 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T23:44+0300

2023-09-07T23:44+0300

2023-09-07T23:44+0300

dünya

abd

joe biden

yaş

endişe

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CNN tarafından düzenlenen yeni ankette, ABD Başkanı Biden'ın yaşına, görevdeki performansına ve ülkenin bulunduğu noktaya ilişkin olumsuz görüşler ortaya konuldu.Ankete katılanların yüzde 73’ü, Biden’in yaşının onun mevcut fiziksel ve zihinsel yeterlilik düzeyini etkilediğini düşündüğünü belirtirken, yüzde 76’sı yeniden seçildiği takdirde bir dönem daha hizmet etme yeteneğini olumsuz etkileyeceğinden önemli şekilde endişe duyduğunu söyledi.Ankete katılan Demokratların yüzde 60’ı Biden’ın yaşının 2024 başkanlık seçimlerinde potansiyel etkisi olacağına işaret ederken, yüzde 61'i yeniden seçildiği takdirde bir dönem daha başkan olarak görev yapabilme yeteneği konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.Biden, yeniden seçilirse, ikinci dönem görevi için yemin edeceği Ocak 2025’te 82 yaşında olacak.Biden’ın görev performansı onayı yüzde 39'a düştüAnkette, başkan Biden’ın yaşının yanı sıra görevdeki popülaritesi, iş onayı ve performansına yönelik de değerlendirmelerde bulunuldu.Katılımcılar arasında Biden’ın görev performansı onayı yüzde 39 puan alırken, politikalarının ekonomik koşulları daha da kötüleştirdiğine inananların oranı geçen sonbahardan bu yana 8 puan artarak yüzde 58'e çıktı.Katılımcıların yüzde 70’i, ülkede işlerin kötü gittiğini, Biden'ın görevde olduğu sürenin çoğunda bu durumun kalıcı olduğunu savunurken, yüzde 51'i, hükümetin ülkenin sorunlarını çözmek için daha fazlasını yapması gerektiğini ifade etti.Biden'a ilişkin kişisel algılarda da, ankete katılanların yüzde 58'i onun hakkında olumsuz bir izlenime sahip olduklarını belirtirken, yalnızca yüzde 33'ü onu başkan olarak görmekten gurur duydukları biri olarak tanımladı.Son ankette, Biden'ın halkta uyandırdığı güven, mart ayına göre 7 puan düşüşle yüzde 28’e inerken, başkan olarak etkili bir şekilde hizmet edecek dayanıklılığa ve keskinliğe sahip olma düşüncesi de marta göre 6 puan düşüşle yüzde 26 oldu.25-31 Ağustos arasında yapılan ankete 1259’u kayıtlı seçmen toplam 1503 yetişkin katıldı.

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abd, joe biden, yaş, endişe