https://sputniknews.com.tr/20230912/bati-basini-abd-ukraynaya-misket-bombali-uzun-menzilli-fuzeler-teslim-edecek-1075411004.html
Batı basını: ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek
Batı basını: ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek
Reuters, ABD yönetiminin misket bombalı uzun menzilli füzelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslimini onaylayabileceğini bildirdi. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T15:01+0300
2023-09-12T15:01+0300
2023-09-12T15:01+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
misket bombası
uzun menzilli füze
ukrayna krizi
ordu
matthew miller
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Reuters’in dört ABD’li bürokrata atıfla yayınladığı habere göre, Beyaz Saray idaresi Ukrayna'ya misket bombaları içeren uzun menzilli füzelerin tedarikini onaylamaya yaklaşıyor.Haberde, “(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Ukrayna'ya uzun menzilli misket bombalı füzelerinin tedarikini onaylamaya yakın” ifadelerine yer verildi.Ajansa konuşan bürokratlar, ABD’nin uçuş menzili 300 kilometreye ulaşan ATACMS füzelerinin ve/veya misket bombaları içeren GMLRS füzelerinin tedarik edilmesi olasılığını değerlendirdiğini, bununla birlikte bu konuda kesin kararın henüz alınmadığını ifade etti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzeleri gönderme olasılığını dışlamadığını açıklamıştı.ABC News televizyonu, Amerikan yönetiminin bu teslimatları onaylaması durumunda füzelerin Kiev rejimine yapılacak bir sonraki askeri yardım paketine dahil edileceğini bildirmişti.Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov ise bu füzelerin teorik olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya topraklarının derinliklerini vurmasına olanak sağlayacaklarını, bu da Washington'un doğrudan Moskova ile askeri bir çatışmaya sürüklendiği anlamına geleceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230912/turkiye-tahil-konusunda-rusyaya-sunulacak-yeni-tekliflerin-bir-an-once-hazirlanmasini-istiyor-1075410273.html
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abd, ukrayna, misket bombası, uzun menzilli füze, ukrayna krizi, ordu, matthew miller
abd, ukrayna, misket bombası, uzun menzilli füze, ukrayna krizi, ordu, matthew miller
Batı basını: ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek
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Reuters, ABD yönetiminin misket bombalı uzun menzilli füzelerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslimini onaylayabileceğini bildirdi.
Reuters’in dört ABD’li bürokrata atıfla yayınladığı habere göre, Beyaz Saray idaresi Ukrayna'ya misket bombaları içeren uzun menzilli füzelerin tedarikini onaylamaya yaklaşıyor.
Haberde, “(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Ukrayna'ya uzun menzilli misket bombalı füzelerinin tedarikini onaylamaya yakın” ifadelerine yer verildi.
Ajansa konuşan bürokratlar, ABD’nin uçuş menzili 300 kilometreye ulaşan ATACMS füzelerinin ve/veya misket bombaları içeren GMLRS füzelerinin tedarik edilmesi olasılığını değerlendirdiğini, bununla birlikte bu konuda kesin kararın henüz alınmadığını ifade etti.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzeleri gönderme olasılığını dışlamadığını açıklamıştı.
ABC News televizyonu, Amerikan yönetiminin bu teslimatları onaylaması durumunda füzelerin Kiev rejimine yapılacak bir sonraki askeri yardım paketine dahil edileceğini bildirmişti.
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov ise bu füzelerin teorik olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya topraklarının derinliklerini vurmasına olanak sağlayacaklarını, bu da Washington'un doğrudan Moskova ile askeri bir çatışmaya sürüklendiği anlamına geleceğini ifade etmişti.