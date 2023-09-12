https://sputniknews.com.tr/20230912/bakan-simsek-ihracatcilara-kredi-limitini-artirdik-bu-ne-kadar-ciddi-oldugumuzu-gosteriyor-1075401738.html

Bakan Şimşek: İhracatçılara kredi limitini artırdık, bu ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor

Bakan Şimşek: İhracatçılara kredi limitini artırdık, bu ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T10:46+0300

2023-09-12T10:46+0300

2023-09-12T10:49+0300

ekonomi

mehmet şimşek

merkez bankası

kredi

hazine

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı:Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230912/merkez-bankasi-baskani-erkan-ihracatcilarimizin-finansmana-erisimine-oncelik-veriyoruz-1075400251.html

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mehmet şimşek, merkez bankası, kredi, hazine, hazine ve maliye bakanlığı