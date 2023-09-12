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Bakan Şimşek: İhracatçılara kredi limitini artırdık, bu ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230912/bakan-simsek-ihracatcilara-kredi-limitini-artirdik-bu-ne-kadar-ciddi-oldugumuzu-gosteriyor-1075401738.html
Bakan Şimşek: İhracatçılara kredi limitini artırdık, bu ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor
Bakan Şimşek: İhracatçılara kredi limitini artırdık, bu ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
mehmet şimşek
merkez bankası
kredi
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı:Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230912/merkez-bankasi-baskani-erkan-ihracatcilarimizin-finansmana-erisimine-oncelik-veriyoruz-1075400251.html
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mehmet şimşek, merkez bankası, kredi, hazine, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, merkez bankası, kredi, hazine, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Şimşek: İhracatçılara kredi limitini artırdık, bu ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor

10:46 12.09.2023 (güncellendi: 10:49 12.09.2023)
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı:
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız."
Hafize Gaye Erkan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Erkan: İhracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz
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