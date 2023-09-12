Merkez Bankası Başkanı Erkan: İhracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz

"Süreç Eximbank kredilerinde ihracatçı için 70 milyar liralık ek destek sağlanmasıyla başlamıştı. Ancak bizim için asıl önemli olan Merkez Bankası'nın reeskont kredisi için bankaların günlük limitini artırmasıydı. Nitekim 20 Temmuz'da reeskont kredisi limiti 5 kat arttırılarak 300 milyon liradan 1,5 milyar liraya çıkarıldı. Reeskont kredisi limitleri, bugün de 2 kat artırılarak 3 milyar TL'ye yükseltildi. Yani 1,5 ay önce sadece 300 milyon lira olan günlük reeskont kredisi limitinde 10 kat artış sağlanmış oldu. Yeni düzenlemeyle yüzde 30 ilave döviz satışı ve önden döviz satış şartı gibi koşulların kaldırılmasını da çok isabetli buluyoruz. Böylece KOBİ'lerin kredilerden aldığı pay artarken yüksek performans gösteren ihracatçıların önceliklendirildiği bir süreç başlamış oluyor. Elbette tüm bu kararların arkasında istişare ve ortak akıl var. Bu süreçte Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan ile çok verimli görüşmelerimiz oldu. Kendisine ihracatçılarımıza verdiği destek ve sağladığı kolaylıklar için teşekkür ediyorum. Reeskont kredi limitlerinin artırılmasıyla önemli bir sorunu aşmış oluyoruz. Dolayısıyla ihracatçımız finansman arayışıyla zaman kaybetmek yerine daha fazla üretime ve ihracata odaklanabilecek."