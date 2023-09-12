https://sputniknews.com.tr/20230912/ak-parti-myk-toplandi-1075414413.html
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T16:44+0300
2023-09-12T16:44+0300
2023-09-12T16:44+0300
politika
ak parti
myk
recep tayyip erdoğan
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.20'de başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230810/ak-parti-myk-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplandi-1074539658.html
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ak parti, myk, recep tayyip erdoğan
ak parti, myk, recep tayyip erdoğan
AK Parti MYK toplandı
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.20'de başladı.