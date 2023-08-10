https://sputniknews.com.tr/20230810/ak-parti-myk-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplandi-1074539658.html
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T16:46+0300
2023-08-10T16:46+0300
2023-08-10T16:49+0300
politika
ak parti myk toplantısı
recep tayyip erdoğan
myk
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AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.
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ak parti myk toplantısı, recep tayyip erdoğan, myk
ak parti myk toplantısı, recep tayyip erdoğan, myk
AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
16:46 10.08.2023 (güncellendi: 16:49 10.08.2023) Abone ol
AK Parti Merkez Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.