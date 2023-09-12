https://sputniknews.com.tr/20230912/abd-temsilciler-meclisi-baskani-mccarthy-biden-hakkinda-sorusturma-acilmasini-istedi-1075416040.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında soruşturma açılmasını istedi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında soruşturma açılmasını istedi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması çağrısında bulundu. 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T18:37+0300
2023-09-12T18:37+0300
2023-09-12T18:37+0300
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kevin mccarthy, joe biden
kevin mccarthy, joe biden
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında soruşturma açılmasını istedi
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması çağrısında bulundu.