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https://sputniknews.com.tr/20230912/abd-ermenistanla-tatbikatimizin-karabag-gerilimiyle-ilgisi-yok-1075413111.html
ABD: Ermenistan’la tatbikatımızın Karabağ gerilimiyle ilgisi yok
ABD: Ermenistan’la tatbikatımızın Karabağ gerilimiyle ilgisi yok
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD-Ermenistan ortak tatbikatının rutin nitelik taşıdığını ve Erivan’la Bakü arasındaki gerilimle hiçbir bağlantısının... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T16:23+0300
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ortak tatbikat
ortak askeri tatbikat
ermenistan
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barış
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında, ABD-Ermenistan ortak tatbikatıyla ilgili bir soru üzerine, “Bu, rutin bir tatbikat ve hiçbir şekilde diğer herhangi bir olayla bağlantısı yok” ifadesini kullandı.Ermenistan’da, uluslararası barış gücü misyonlarına hazırlık kapsamında, 11-20 Eylül 2023 tarihlerinde ABD-Ermenistan ortak Eagle Partner 2023 tatbikatı düzenleniyor. Tatbikata Ermenistan’dan 175 ve ABD’den 85 asker katılıyor.
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ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, ermenistan, asker, karabağ, gerilim, barış, azerbaycan
ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, ermenistan, asker, karabağ, gerilim, barış, azerbaycan

ABD: Ermenistan’la tatbikatımızın Karabağ gerilimiyle ilgisi yok

16:23 12.09.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINISErmenistan Askeri
Ermenistan Askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD-Ermenistan ortak tatbikatının rutin nitelik taşıdığını ve Erivan’la Bakü arasındaki gerilimle hiçbir bağlantısının olmadığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında, ABD-Ermenistan ortak tatbikatıyla ilgili bir soru üzerine, “Bu, rutin bir tatbikat ve hiçbir şekilde diğer herhangi bir olayla bağlantısı yok” ifadesini kullandı.
Ermenistan’da, uluslararası barış gücü misyonlarına hazırlık kapsamında, 11-20 Eylül 2023 tarihlerinde ABD-Ermenistan ortak Eagle Partner 2023 tatbikatı düzenleniyor. Tatbikata Ermenistan’dan 175 ve ABD’den 85 asker katılıyor.
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