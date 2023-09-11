https://sputniknews.com.tr/20230911/pasinyan-erdoganla-gorusme-icerik-olarak-zengin-ve-yararliydi-1075393694.html
Paşinyan: Erdoğan’la görüşme içerik olarak zengin ve yararlıydı
Paşinyan: Erdoğan’la görüşme içerik olarak zengin ve yararlıydı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içerik olarak zengin ve yararlı olduğunu söyledi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T22:52+0300
2023-09-11T22:52+0300
2023-09-11T22:52+0300
dünya
nikol paşinyan
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
ortadoğu
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kamu televizyonuna yaptığı açıklamada bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi üzerine değerlendirmede bulundu.Paşinyan “Sohbet içerik olarak zengin ve yararlıydı. Bazı incelikler var. Bunlarla ilgili, yaklaşımlara yönelik değerlendirmelerle ilgili aralıksız iletişimin olması önemli” ifadesini kullandı.Ermenistan Başbakanlığı Ofisi'nden görüşmeye dair yapılan açıklamada Paşinyan ve Erdoğan’ın bugünkü telefon görüşmesi sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel sorunları ele aldığını bildirildi.İki ülke liderinin, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanmasının bölgedeki tüm ülkelerin gelişimine ve refahına yardımcı olacağını vurguladığı aktarıldı. Açıklamada, “Taraflar, bu yöndeki diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti” ifadesi yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230911/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-gorustu-1075389375.html
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nikol paşinyan, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi, ortadoğu
nikol paşinyan, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi, ortadoğu
Paşinyan: Erdoğan’la görüşme içerik olarak zengin ve yararlıydı
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içerik olarak zengin ve yararlı olduğunu söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kamu televizyonuna yaptığı açıklamada bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi üzerine değerlendirmede bulundu.
Paşinyan “Sohbet içerik olarak zengin ve yararlıydı. Bazı incelikler var. Bunlarla ilgili, yaklaşımlara yönelik değerlendirmelerle ilgili aralıksız iletişimin olması önemli” ifadesini kullandı.
Ermenistan Başbakanlığı Ofisi'nden görüşmeye dair yapılan açıklamada Paşinyan ve Erdoğan’ın bugünkü telefon görüşmesi sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel sorunları ele aldığını bildirildi.
İki ülke liderinin, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanmasının bölgedeki tüm ülkelerin gelişimine ve refahına yardımcı olacağını vurguladığı aktarıldı. Açıklamada, “Taraflar, bu yöndeki diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti” ifadesi yer aldı.