https://sputniknews.com.tr/20230911/pasinyan-erdoganla-gorusme-icerik-olarak-zengin-ve-yararliydi-1075393694.html

Paşinyan: Erdoğan’la görüşme içerik olarak zengin ve yararlıydı

Paşinyan: Erdoğan’la görüşme içerik olarak zengin ve yararlıydı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içerik olarak zengin ve yararlı olduğunu söyledi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T22:52+0300

2023-09-11T22:52+0300

2023-09-11T22:52+0300

dünya

nikol paşinyan

recep tayyip erdoğan

telefon görüşmesi

ortadoğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/06/1062036596_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_4bc651a1d606e34e3adb3aa12e7ed523.jpg

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kamu televizyonuna yaptığı açıklamada bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi üzerine değerlendirmede bulundu.Paşinyan “Sohbet içerik olarak zengin ve yararlıydı. Bazı incelikler var. Bunlarla ilgili, yaklaşımlara yönelik değerlendirmelerle ilgili aralıksız iletişimin olması önemli” ifadesini kullandı.Ermenistan Başbakanlığı Ofisi'nden görüşmeye dair yapılan açıklamada Paşinyan ve Erdoğan’ın bugünkü telefon görüşmesi sırasında iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel sorunları ele aldığını bildirildi.İki ülke liderinin, bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanmasının bölgedeki tüm ülkelerin gelişimine ve refahına yardımcı olacağını vurguladığı aktarıldı. Açıklamada, “Taraflar, bu yöndeki diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti” ifadesi yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230911/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-gorustu-1075389375.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nikol paşinyan, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi, ortadoğu