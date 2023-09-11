https://sputniknews.com.tr/20230911/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-gorustu-1075389375.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T17:52+0300
2023-09-11T17:52+0300
2023-09-11T17:57+0300
recep tayyip erdoğan
nikol paşinyan
son dakika
politika
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/07/1062073690_0:24:500:305_1920x0_80_0_0_31d450d8fce357be011492a447d53f2a.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinde, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/07/1062073690_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_009699304a468eda555a0235339524bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, nikol paşinyan, son dakika, türkiye
recep tayyip erdoğan, nikol paşinyan, son dakika, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
17:52 11.09.2023 (güncellendi: 17:57 11.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinde, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.