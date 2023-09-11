https://sputniknews.com.tr/20230911/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-gorustu-1075389375.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T17:52+0300

2023-09-11T17:52+0300

2023-09-11T17:57+0300

recep tayyip erdoğan

nikol paşinyan

son dakika

politika

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinde, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.

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recep tayyip erdoğan, nikol paşinyan, son dakika, türkiye