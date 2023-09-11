https://sputniknews.com.tr/20230911/yaren-leylek-12nci-goc-yilinda-yolculuga-basladi-1075374380.html
Yaren Leylek 12'nci göç yılında yolculuğa başladı
Yaren Leylek 12'nci göç yılında yolculuğa başladı
Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan "Yaren" leylek, göç zamanının gelmesiyle... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T09:47+0300
2023-09-11T09:47+0300
2023-09-11T09:47+0300
yaşam
yaren
leylek
bursa
göç
hayvan
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan "Yaren" leylek, göç zamanının gelmesiyle birlikte mevsimin daha sıcak geçtiği ülkelere doğru yolculuğuna başladı. Türkiye'de gelişi ve gidişi her yıl çok sayıda doğasever tarafından takip edilen "Yaren" leylek, yuvadan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230523/yaren-leylek-yeni-yuvasinda-yavrulariyla-goruntulendi-1071441355.html
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yaren, leylek, bursa, göç, hayvan
yaren, leylek, bursa, göç, hayvan
Yaren Leylek 12'nci göç yılında yolculuğa başladı
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan "Yaren" leylek, göç zamanının gelmesiyle birlikte mevsimin daha sıcak geçtiği ülkelere doğru yolculuğuna başladı. Türkiye'de gelişi ve gidişi her yıl çok sayıda doğasever tarafından takip edilen "Yaren" leylek, yuvadan ayrıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan "Yaren" leylek, göç zamanının gelmesiyle birlikte mevsimin daha sıcak geçtiği ülkelere doğru yolculuğuna başladı.
Türkiye'de gelişi ve gidişi her yıl çok sayıda doğasever tarafından takip edilen "Yaren" leylek, yuvadan ayrıldı.