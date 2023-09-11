https://sputniknews.com.tr/20230911/yaren-leylek-12nci-goc-yilinda-yolculuga-basladi-1075374380.html

Yaren Leylek 12'nci göç yılında yolculuğa başladı

Yaren Leylek 12'nci göç yılında yolculuğa başladı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan "Yaren" leylek, göç zamanının gelmesiyle... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T09:47+0300

2023-09-11T09:47+0300

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yaşam

yaren

leylek

bursa

göç

hayvan

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Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan "Yaren" leylek, göç zamanının gelmesiyle birlikte mevsimin daha sıcak geçtiği ülkelere doğru yolculuğuna başladı. Türkiye'de gelişi ve gidişi her yıl çok sayıda doğasever tarafından takip edilen "Yaren" leylek, yuvadan ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230523/yaren-leylek-yeni-yuvasinda-yavrulariyla-goruntulendi-1071441355.html

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