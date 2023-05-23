Yaren leylek yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi

© AAYaren, 'Avrupa Leylek Köyü' Eskikaraağaç'ta, bu sene Yılmaz'ın evinin yanına taşınan yuvasında 4 yavru dünyaya getirdi.
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© AA
Yaren, 'Avrupa Leylek Köyü' Eskikaraağaç'ta, bu sene Yılmaz'ın evinin yanına taşınan yuvasında 4 yavru dünyaya getirdi.
© AADoğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü manzaralı yuvalarında Yaren, eşi 'Nazlı' ve yavrularının görüntülerini kaydetti.
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© AA
Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü manzaralı yuvalarında Yaren, eşi 'Nazlı' ve yavrularının görüntülerini kaydetti.
© AAYaren leylek ile eşi, bu yıl doğan yavrularıyla gün boyu nöbetleşe yakından ilgileniyor.
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© AA
Yaren leylek ile eşi, bu yıl doğan yavrularıyla gün boyu nöbetleşe yakından ilgileniyor.
© AAHer yıl leylek festivalinin yapıldığı, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden Eskikaraağaç'ın maskotu haline gelen Yaren Leylek, köyün turizmine de ciddi katkı sağlıyor. Yaren leylek ve ailesi, Karacabey Belediyesinin açtığı 'yarenleylek.com' web adresinden 24 saat izlenebiliyor.
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© AA
Her yıl leylek festivalinin yapıldığı, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden Eskikaraağaç'ın maskotu haline gelen Yaren Leylek, köyün turizmine de ciddi katkı sağlıyor. Yaren leylek ve ailesi, Karacabey Belediyesinin açtığı 'yarenleylek.com' web adresinden 24 saat izlenebiliyor.
© AAYavruları, yağmurdan ve güneşten koruyan leylek ailesi, dönüşümlü olarak avlanmaya çıkıp topladıkları besinleri yuvalarına taşıyor.
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© AA
Yavruları, yağmurdan ve güneşten koruyan leylek ailesi, dönüşümlü olarak avlanmaya çıkıp topladıkları besinleri yuvalarına taşıyor.