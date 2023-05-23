Yaren leylek yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi

© AA Her yıl leylek festivalinin yapıldığı, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden Eskikaraağaç'ın maskotu haline gelen Yaren Leylek, köyün turizmine de ciddi katkı sağlıyor. Yaren leylek ve ailesi, Karacabey Belediyesinin açtığı 'yarenleylek.com' web adresinden 24 saat izlenebiliyor.