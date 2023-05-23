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Yaren leylek yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi
Yaren leylek yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi
Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan Yaren leylek, göl manzaralı yeni yuvasında... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
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leylek, fotoğraf, фото, festival, bursa
leylek, fotoğraf, фото, festival, bursa

Yaren leylek yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi

13:10 23.05.2023 (güncellendi: 13:12 23.05.2023)
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla tanınan Yaren leylek, göl manzaralı yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi.
© AAYaren, 'Avrupa Leylek Köyü' Eskikaraağaç'ta, bu sene Yılmaz'ın evinin yanına taşınan yuvasında 4 yavru dünyaya getirdi.
Yaren leylek göl manzaralı yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Yaren, 'Avrupa Leylek Köyü' Eskikaraağaç'ta, bu sene Yılmaz'ın evinin yanına taşınan yuvasında 4 yavru dünyaya getirdi.
© AADoğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü manzaralı yuvalarında Yaren, eşi 'Nazlı' ve yavrularının görüntülerini kaydetti.
Yaren leylek göl manzaralı yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü manzaralı yuvalarında Yaren, eşi 'Nazlı' ve yavrularının görüntülerini kaydetti.
© AAYaren leylek ile eşi, bu yıl doğan yavrularıyla gün boyu nöbetleşe yakından ilgileniyor.
Yaren leylek göl manzaralı yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Yaren leylek ile eşi, bu yıl doğan yavrularıyla gün boyu nöbetleşe yakından ilgileniyor.
© AAHer yıl leylek festivalinin yapıldığı, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden Eskikaraağaç'ın maskotu haline gelen Yaren Leylek, köyün turizmine de ciddi katkı sağlıyor. Yaren leylek ve ailesi, Karacabey Belediyesinin açtığı 'yarenleylek.com' web adresinden 24 saat izlenebiliyor.
Yaren leylek göl manzaralı yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Her yıl leylek festivalinin yapıldığı, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden Eskikaraağaç'ın maskotu haline gelen Yaren Leylek, köyün turizmine de ciddi katkı sağlıyor. Yaren leylek ve ailesi, Karacabey Belediyesinin açtığı 'yarenleylek.com' web adresinden 24 saat izlenebiliyor.
© AAYavruları, yağmurdan ve güneşten koruyan leylek ailesi, dönüşümlü olarak avlanmaya çıkıp topladıkları besinleri yuvalarına taşıyor.
Yaren leylek göl manzaralı yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Yavruları, yağmurdan ve güneşten koruyan leylek ailesi, dönüşümlü olarak avlanmaya çıkıp topladıkları besinleri yuvalarına taşıyor.
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