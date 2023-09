https://sputniknews.com.tr/20230911/son-500-metre-tahliyesi-icin-tarih-verildi-abdli-dagcinin-durumunda-yeni-gelisme-1075372542.html

Son 500 metre, tahliyesi için tarih verildi: ABD'li dağcının durumunda yeni gelişme

Son 500 metre, tahliyesi için tarih verildi: ABD'li dağcının durumunda yeni gelişme

Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li dağcı Mark Dickey, sedyeyle 680 metre derinlikteki ilk... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T08:20+0300

2023-09-11T08:20+0300

2023-09-11T08:20+0300

türkiye

abd

bilim insanı

dağ

kurtarma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0b/1075372765_0:102:3281:1948_1920x0_80_0_0_deb1bee351eeebeeecaf9948100201a5.jpg

Mersin'in Anamur ilçesinde, keşif amaçlı indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Mark Dickey için dün akşam başlatılan tahliye çalışması devam ediyor.Keşif çalışması için 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren Dickey'in (40) sağlık durumu, yaklaşık 1040 metre derinlikte yapılan ilaç tedavisi ve kan nakliyle iyiye gitti.Doktorların, hastanın sedyeyle taşınabilir olduğuna karar vermesi üzerine dün akşam saatlerinde tahliye çalışmasına başlandı.Dickey, ekiplerin yardımıyla ilk olarak 680 metre derinlikte oluşturulan kampa götürüldü ve dinlenmesi sağlandı.Tahliye işlemi 7 aşamadaBazı dar geçitlerin genişletilmesinin ardından kurtarma ekipleri, Dickey'in bulunduğu sedyeyi 500 metre derinlikteki diğer kampa ulaştırmak üzere harekete geçti.Mağaranın farklı katmanlarında oluşturulan kamplar üzerinden 7 aşamada gerçekleştirilecek tahliye işlemi sürüyor.'Mide kanaması problemini aşmış bulunmaktayız'İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cenk Yıldız, gazetecilere, operasyonun güzel gittiğini söyledi.ABD'li dağcının sağlık durumuna değinen Yıldız, "Kendisinin sağlık durumu genel anlamıyla güzel. Sıvıyla beslenmesi devam ediyor. Plazma ve serum destekleriyle şu an için mide kanaması problemini aşmış bulunmaktayız" dedi.Yıldız, Dickey'in 680 metre derinliğe kadar götürüldüğünü ve olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, şöyle konuştu:"Şu an itibarıyla 500 metreye kadar kurtarma operasyonu devam etmektedir. İnşallah bir sorun yaşamazsak 2 veya 3 gün sonra kendisini kamp alanına çıkarmış olacağız. Arkasından da sağlık birimleri aracılığıyla naklini sağlayacağız. Tedavisini yaptıktan sonra uğurlayacağız inşallah."Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) Teknik Komisyon Başkanı Giuseppe Conti, mağaranın kurtarma çalışması için hazırlandığını ifade ederek, "Tıbbi ekibimiz Mark'ın durumunu mümkün olduğunca stabil tutmak için gerçekten çok çalışıyor. Dünden itibaren mağara boyunca onu sedyeyle taşımaya başladık. Mark'ın durumunun kötüleşmesi riskini göze alamayacağımız için bunu çok dikkatli bir şekilde yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'Dünyanın en büyük operasyonlarından biri olacak'Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç de çalışmanın işbirliği ve koordinasyonla yürütüldüğünü vurgulayarak, "Operasyon sağ salim bittiği vakit dünyanın en büyük operasyonlarından biri olacak" diye konuştu.Genç, sedyenin geçişi için mağaranın bazı noktalarında genişletme yapıldığını sözlerine ekledi.'500 metrede de medikal olarak her şeye hazırlıklıyız'Türkiye Mağaracılık Federasyonu Medikal Sorumlusu Tulga Şener de Mark Dickey'in tedavisinin 1040 metre derinlikte başladığını anımsatarak, şöyle devam etti:"İlk hedef olan 680 metre kampına getirildi. Daha önce 4 ünite kan verilmişti orada da kendisine 2 ünite kan ile plazma verildi. Damar yoluyla beslenmesi sağlandı. Genel durumu düzeltildikten sonra da tekrar taşıma başladı. Bugün ikinci hedef 500 metre. 500 metrede de medikal olarak her şeye hazırlıklıyız. Tüm rota boyunca kendisine mutlaka 1 hekim eşlik edecek."Ekipler 2 bin 200 rakımdaki bölgede hazır bekliyorTahliyenin sorunsuz tamamlanması için Toros Dağları'nın 2 bin 200 rakımındaki bölgede kurulan koordinasyon çadırında, AFAD, UMKE, jandarma, ECRA ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri hazır bekliyor.Kurtarma çalışmasına 8 ülkeden 196 personel katılıyor.Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu keşif için 3 Eylül'de 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Mark Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230908/arastirmacilari-hayrete-dusurdu-okyanus-dibinde-bulunan-gizemli-altin-yumurta-tedirgin-etti-1075300103.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, bilim insanı, dağ, kurtarma