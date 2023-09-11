https://sputniknews.com.tr/20230911/silili-politikaci-corvalanin-kizi-rusofobiyi-pinochetin-komunizmle-mucadelesine-benzetti-1075388631.html

Şilili politikacı Corvalan’ın kızı, Rusofobi’yi Pinochet’in komünizmle mücadelesine benzetti

Şilili politikacı Corvalan’ın kızı, Rusofobi’yi Pinochet’in komünizmle mücadelesine benzetti

Şili’de, 50 yıl önce, 11 Eylül 1973’te askeri darbe yaşandı. Sosyalist Başkan Başkan Salvador Allende devrilip General Augusto Pinochet liderliğindeki cunta... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T17:18+0300

2023-09-11T17:18+0300

2023-09-11T18:06+0300

dünya

şili

abd

rusofobi

rusofobik

rusofobik histeri

sovyetler birliği

rusya

faşizm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0b/1075389480_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_15b3be95a0ff5d2a4e6f8a3da233adc8.jpg

Viviana Corvalan’ın sözlerine göre, Pinochet iktidara geldikten sonra Corvalan ailesi, diktatörlüğün diğer birçok kurbanı gibi gerçek bir cehennem yaşadı. Dönemin Şili Komünist Partisi Genel Sekreteri Luis Corvalan gözaltına alınarak işkenceye maruz kaldı. Aynısı başına gelen oğlu, aldığı travmalar yüzünden sağlığı bozuldu ve sürgünde henüz 28 yaşında hayatını kaybetti.“Biz, sürekli takip altında olan bir aileydik. Bize yaklaşan her bir kişi komünist sayılıyordu” diyen Viviana, herhangi bir üniversitede okuması ve hatta görünmesinin bile yasak olduğunu söyledi.Luis Corvalan, 1976’da ABD’nin aracılığında Sovyetler Birliği ve Şili yönetimi arasında varılan anlaşmayla Sovyet muhalif Vladimir Bukovskiy’ye karşılık değiştirilerek Sovyetler Birliği’nde siyasi sığınma aldı. Henüz 21 yaşında olan Viviana da kız kardeşiyle birlikte Moskova’ya geldi.Sovyet toplumu ve henüz birçok ülkenin ulaşamadığı sosyal başarıları için 'fantastik' ve 'harika' nitelendirmesinde bulunan Viviana Corvalan, Sovyetler’deki barınma, ücretsiz sağlık ve eğitim haklarına dikkat çekti.Luis Corvalan’ın kızı, “Hiçbir ekonomik sıkıntı yaşamadan istediğim şeyi okuma fırsatı buldum. Yaşayacak bir yerim, sağlık hizmetlerine erişimim, aşkım, meslektaşlarım ve dostlarım vardı. Onlarla hâlâ görüşüyorum” ifadesini kullandı.Dünya genelinde yaşanan Rusofobi için “delilik” nitelendirmesinde bulunan Viviana, Batı’nın başlattığı Rusya karşıtı kampanyanın birçok açıdan Pinochet’in komünistlere saldırılarını andırdığını söyledi.Viviana, “Bugün bile bu anti-komünizmi hissediyorum. Rusfobi için de aynı şey geçerli” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/zelenskiy-taarruzumuzun-mutlu-sonu-olmayacak-cok-insanimizi-kaybettik-1075388448.html

şili

sovyetler birliği

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şili, abd, rusofobi, rusofobik, rusofobik histeri, sovyetler birliği, rusya, faşizm