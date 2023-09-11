https://sputniknews.com.tr/20230911/zelenskiy-taarruzumuzun-mutlu-sonu-olmayacak-cok-insanimizi-kaybettik-1075388448.html
Zelenskiy: Taarruzumuzun mutlu sonu olmayacak, çok insanımızı kaybettik
Zelenskiy: Taarruzumuzun mutlu sonu olmayacak, çok insanımızı kaybettik
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun mevcut taarruzunun mutlu sonu olan bir film olmadığını belirterek, “Mutlu sonumuz olmayacak, çok... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T17:06+0300
2023-09-11T17:06+0300
2023-09-11T17:06+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
taarruz
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ölü
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ukrayna krizi
rusya
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asker
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Ukrayna lideri Zelenskiy, CNN televizyonuna açıklamasında, “Hepimiz başarıya ulaşmak ve mutlu son elde etmek istiyoruz. Öncelikle bu, bir buçuk saatlik film değil. Karşı taarruzdan bahsediyoruz. Bu, mutlu sonu olan bir film değil. Mutlu sonumuz olmayacak, çok sayıda insanımızı kaybettik. Mutlu son olmayacak. Bunu kabul etmek zorundayız” ifadesini kullandı.Daha önce Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin büyük direnişle karşı karşıya olduğunu ve karşı taarruzun zor geçtiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230911/kremlin-kim-jong-un-onumuzdeki-gunlerde-rusyaya-resmi-ziyarette-bulunacak-1075384837.html
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vladimir zelenskiy, taarruz, kayıp, ölü, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, cnn, asker, ölüm, toplu ölüm
vladimir zelenskiy, taarruz, kayıp, ölü, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, cnn, asker, ölüm, toplu ölüm
Zelenskiy: Taarruzumuzun mutlu sonu olmayacak, çok insanımızı kaybettik
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun mevcut taarruzunun mutlu sonu olan bir film olmadığını belirterek, “Mutlu sonumuz olmayacak, çok insanımızı kaybettik” dedi.
Ukrayna lideri Zelenskiy
, CNN
televizyonuna açıklamasında, “Hepimiz başarıya ulaşmak ve mutlu son elde etmek istiyoruz. Öncelikle bu, bir buçuk saatlik film değil. Karşı taarruzdan bahsediyoruz. Bu, mutlu sonu olan bir film değil. Mutlu sonumuz olmayacak, çok sayıda insanımızı kaybettik. Mutlu son olmayacak. Bunu kabul etmek zorundayız”
ifadesini kullandı.
Daha önce Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin büyük direnişle karşı karşıya olduğunu ve karşı taarruzun zor geçtiğini dile getirmişti.