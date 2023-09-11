https://sputniknews.com.tr/20230911/zelenskiy-taarruzumuzun-mutlu-sonu-olmayacak-cok-insanimizi-kaybettik-1075388448.html

Zelenskiy: Taarruzumuzun mutlu sonu olmayacak, çok insanımızı kaybettik

Zelenskiy: Taarruzumuzun mutlu sonu olmayacak, çok insanımızı kaybettik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun mevcut taarruzunun mutlu sonu olan bir film olmadığını belirterek, “Mutlu sonumuz olmayacak, çok... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T17:06+0300

2023-09-11T17:06+0300

2023-09-11T17:06+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

taarruz

kayıp

ölü

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ukrayna krizi

rusya

cnn

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Ukrayna lideri Zelenskiy, CNN televizyonuna açıklamasında, “Hepimiz başarıya ulaşmak ve mutlu son elde etmek istiyoruz. Öncelikle bu, bir buçuk saatlik film değil. Karşı taarruzdan bahsediyoruz. Bu, mutlu sonu olan bir film değil. Mutlu sonumuz olmayacak, çok sayıda insanımızı kaybettik. Mutlu son olmayacak. Bunu kabul etmek zorundayız” ifadesini kullandı.Daha önce Zelenskiy, Ukraynalı askerlerin büyük direnişle karşı karşıya olduğunu ve karşı taarruzun zor geçtiğini dile getirmişti.

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