Rusya'nın dört yeni bölgesinde halk iktidar partisini destekledi, Moskovalılar yine 'Sobyanin' dedi
© Sputnik / Евгений Одиноков/
Rusya'da halk yerel seçimler için sandığa gitti. Dört yeni bölgede vatandaşlar en fazla oyu iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'ne verdi. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, sandıktan bir kez daha zaferle çıktı.
Rusya'da, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan ederek Rusya'ya bağlanan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgesinin Rus mevzuatına tabi olarak girdiği ilk seçimler olması nedeniyle tarihi bir seçim süreci geride kaldı.
Yerel seçim kurumlarının kesin olmayan verilerine göre Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye Bölgesi ve Herson Bölgesi'nde iktidar partisi Birleşik Rusya seçimleri önde tamamladı.
Sandıkların yüzde 100'ü açıldıktan sonra henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre Birleşik Rusya Partisi'nin oyları DHC'de yüzde 75.69, LHC'de yüzde 74.63, Herson Bölgesi'nde yüzde 74.86, Zaporojye Bölgesi'nde yüzde 83.01 oldu.
Yerel seçim kurumlarının kesin olmayan verilerine göre Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye Bölgesi ve Herson Bölgesi'nde iktidar partisi Birleşik Rusya seçimleri önde tamamladı.
Sandıkların yüzde 100'ü açıldıktan sonra henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre Birleşik Rusya Partisi'nin oyları DHC'de yüzde 75.69, LHC'de yüzde 74.63, Herson Bölgesi'nde yüzde 74.86, Zaporojye Bölgesi'nde yüzde 83.01 oldu.
'Her oy, Rusya'ya verilen oydur'
DHC lider vekili Denis Puşilin, bölgede ilk kez rekabete dayalı seçimler yapıldığını belirterek "Beş siyasi parti. Medyada yer alma... Halkın oylarını kime verdiği o kadar önemli değil, her oy, Rusya'ya verilen oydur" dedi.
LHC lider vekili Leonid Paseçnik de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve vekillerin kendisine güvenmeleri durumunda görevine devam etmeye hazır olduğunu belirtti.
LHC lider vekili Leonid Paseçnik de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve vekillerin kendisine güvenmeleri durumunda görevine devam etmeye hazır olduğunu belirtti.
Moskova, bir kez daha Sobyanin'e emanet
2010 yılından bu yana Moskova'yı yöneten Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaklaşık 3.3 milyon seçmenin büyük bölümünden başkenti beş yıl daha yönetme yetkisi aldı.
Rusya Merkezi Seçim Kurulu'nun verilerine yüzde 100'ü sayılan oyların yüzde 76'dan fazlası Sobyanin'e atıldı. Komünist Parti lideri Gennadi Zyuganov'un torunu Leonid Zyuganov, aldığı 265 bin 374 oyla ikinci sırada kaldı.
Ekim 2010'da eski Belediye Başkanı Yuriy Lujkov'un yerine atanan Sobyanin, 2013'te yüzde 51.37, 2018'de yüzde 70.17 oy alarak seçimleri kazanmıştı.
Rusya Merkezi Seçim Kurulu'nun verilerine yüzde 100'ü sayılan oyların yüzde 76'dan fazlası Sobyanin'e atıldı. Komünist Parti lideri Gennadi Zyuganov'un torunu Leonid Zyuganov, aldığı 265 bin 374 oyla ikinci sırada kaldı.
Ekim 2010'da eski Belediye Başkanı Yuriy Lujkov'un yerine atanan Sobyanin, 2013'te yüzde 51.37, 2018'de yüzde 70.17 oy alarak seçimleri kazanmıştı.
Moskova Bölge Valisi Vorobyev de göreve devam ediyor
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev de, oyların yüzde 83.68'ini alarak göreve devam etme hakkı kazandı.