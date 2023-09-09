https://sputniknews.com.tr/20230909/rusya-merkez-secim-komisyonu-oylamanin-ilk-gunu-sakin-gecti-1075330946.html
Rusya Merkez Seçim Komisyonu: Oylamanın ilk günü sakin geçti
Rusya Merkez Seçim Komisyonu: Oylamanın ilk günü sakin geçti
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Bulayev, Rusya'da 3 gün sürecek yerel seçim oylamalarının sakin geçtiğini ve seçmenlerin aktif olarak oy... 09.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-09T12:13+0300
2023-09-09T12:13+0300
2023-09-09T12:13+0300
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya'da oylamanın ilk gününün oldukça sakin geçtiğini, seçmenlerin aktif olarak oy kullandığını söyledi.Bulayev, "Rusya'da genel olarak oy verme işlemleri oldukça sakin geçti. Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgelerde hava alarmı, füze saldırıları vardı ama Tanrıya şükür her şey yolunda gitti. Oy verme işlemi ilk günde oldukça aktif geçti” dedi.İhlallerin yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığına vurgu yapan Bulayev, “Büyük ölçekli seçimlerin yapıldığı bu kadar büyük bir ülkede ihlallerin yaşanmaması neredeyse imkansız, ancak sorun sistematik ve kasıtlı olarak yapılmış ihlaller mi yoksa düzeltilmesi kolay hatalar mı ona bakmak gerekiyor. Bunu belirlemek için Rusya'nın hemen hemen tüm bölgelerinde tüm seçim komisyonlarına geriye dönük analize ve ihlal olup olmadığına karar vermeye olanak sağlayacak video gözetimi sağlanmış durumda” diye konuştu.Rusya'da 8 Eylül'de başlayan yerel seçimler 10 Eylül’e kadar devam edecek. Oylamaya referandumla Rusya’ya katılan yeni bölgeler Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri sakinleri de katılıyor.
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu: Oylamanın ilk günü sakin geçti
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Bulayev, Rusya'da 3 gün sürecek yerel seçim oylamalarının sakin geçtiğini ve seçmenlerin aktif olarak oy kullandığını belirtti.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rusya'da oylamanın ilk gününün oldukça sakin geçtiğini, seçmenlerin aktif olarak oy kullandığını söyledi.
Bulayev, "Rusya'da genel olarak oy verme işlemleri oldukça sakin geçti. Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgelerde hava alarmı, füze saldırıları vardı ama Tanrıya şükür her şey yolunda gitti. Oy verme işlemi ilk günde oldukça aktif geçti” dedi.
İhlallerin yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığına vurgu yapan Bulayev, “Büyük ölçekli seçimlerin yapıldığı bu kadar büyük bir ülkede ihlallerin yaşanmaması neredeyse imkansız, ancak sorun sistematik ve kasıtlı olarak yapılmış ihlaller mi yoksa düzeltilmesi kolay hatalar mı ona bakmak gerekiyor. Bunu belirlemek için Rusya'nın hemen hemen tüm bölgelerinde tüm seçim komisyonlarına geriye dönük analize ve ihlal olup olmadığına karar vermeye olanak sağlayacak video gözetimi sağlanmış durumda” diye konuştu.
Rusya'da 8 Eylül'de başlayan yerel seçimler 10 Eylül’e kadar devam edecek. Oylamaya referandumla Rusya’ya katılan yeni bölgeler Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri sakinleri de katılıyor.