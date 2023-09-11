https://sputniknews.com.tr/20230911/prof-ahmet-ercan-en-buyuk-deprem-riski-olan-yeni-illeri-acikladi-1075373320.html

Prof. Ahmet Ercan en büyük deprem riski taşıyan yeni illeri açıkladı

Prof. Ahmet Ercan en büyük deprem riski taşıyan yeni illeri açıkladı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerini açıklamaya devam ediyor. Ercan'a göre en büyük... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T08:59+0300

2023-09-11T08:59+0300

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türkiye

ahmet ercan

deprem

afad

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ercan, Türkiye’de hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.Ercan paylaşımında, “Edirne M<6.5, Elazığ M6.7, Erzincan M8.0, Erzurum M7.0, Eskişehir M6.6” ifadelerine yer verdi.Ercan dün yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:“Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Bugün D ile başlayan iller. Denizli M7.0, Diyarbakır M7.0, Düzce M7.3. Buradaki büyüklükler yalnız il başkentinde değil, tüm il kapsamındadır.”

https://sputniknews.com.tr/20230908/ahmet-ercanturkiyede-buyuk-deprem-beklenen-illere-yenilerini-ekledi-sayi-20ye-cikti-1075294593.html

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ahmet ercan, deprem, afad