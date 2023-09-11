https://sputniknews.com.tr/20230911/prof-ahmet-ercan-en-buyuk-deprem-riski-olan-yeni-illeri-acikladi-1075373320.html
Prof. Ahmet Ercan en büyük deprem riski taşıyan yeni illeri açıkladı
Prof. Ahmet Ercan en büyük deprem riski taşıyan yeni illeri açıkladı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerini açıklamaya devam ediyor. Ercan'a göre en büyük... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T08:59+0300
2023-09-11T08:59+0300
2023-09-11T09:22+0300
türkiye
ahmet ercan
deprem
afad
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ercan, Türkiye’de hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.Ercan paylaşımında, “Edirne M<6.5, Elazığ M6.7, Erzincan M8.0, Erzurum M7.0, Eskişehir M6.6” ifadelerine yer verdi.Ercan dün yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:“Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Bugün D ile başlayan iller. Denizli M7.0, Diyarbakır M7.0, Düzce M7.3. Buradaki büyüklükler yalnız il başkentinde değil, tüm il kapsamındadır.”
https://sputniknews.com.tr/20230908/ahmet-ercanturkiyede-buyuk-deprem-beklenen-illere-yenilerini-ekledi-sayi-20ye-cikti-1075294593.html
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Prof. Ahmet Ercan en büyük deprem riski taşıyan yeni illeri açıkladı
08:59 11.09.2023 (güncellendi: 09:22 11.09.2023) Abone ol
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerini açıklamaya devam ediyor. Ercan'a göre en büyük depremlerin olması beklenen iller arasında Elazığ, Erzincan ve Erzurum da yer alıyor.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremler ve illerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ercan, Türkiye’de hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğine ilişkin sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.
Ercan paylaşımında, “Edirne M<6.5, Elazığ M6.7, Erzincan M8.0, Erzurum M7.0, Eskişehir M6.6” ifadelerine yer verdi.
Ercan dün yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
“Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Bugün D ile başlayan iller. Denizli M7.0, Diyarbakır M7.0, Düzce M7.3. Buradaki büyüklükler yalnız il başkentinde değil, tüm il kapsamındadır.”