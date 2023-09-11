https://sputniknews.com.tr/20230911/osman-muftuoglu-yeni-bir-kovid-salgini-kapida-mi-1075375023.html

Osman Müftüoğlu: Yeni bir Kovid salgını kapıda mı?

Osman Müftüoğlu: Yeni bir Kovid salgını kapıda mı?

Osman Müftüoğlu yeni bir Kovid salgını durumuna ilişkin "Rahatlıkla “hayır” diye yanıtlayabilirim" diye değerlendirdi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T09:52+0300

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2023-09-11T09:52+0300

türkiye

türkiye

koronavirüs

kovid-19

osman müftüoğlu

eris

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Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, son dönemde özellikle ABD'de artış gösteren Kovid-19 varyantlarına ilişkin endişeleri değerlendirdi.Müftüoğlu, "Evet, Omikron’un nur topu gibi yeni bir varyantı oldu. Bilim insanları o varyantın adını “ERİS” koydu. Ve evet, bu yeni varyant Eris, “hızlı bulaşma” konusunda öncekilerden biraz daha becerikli gibi görünüyor. Ama anlaşılan o ki daha tehlikeli ya da daha ölümcül filan değil" dedi ve şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20230906/dunya-saglik-orgutunden-yeni-aciklama-kis-oncesi-endise-verici-1075246303.html

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