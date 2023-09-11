https://sputniknews.com.tr/20230911/osman-muftuoglu-yeni-bir-kovid-salgini-kapida-mi-1075375023.html
Osman Müftüoğlu: Yeni bir Kovid salgını kapıda mı?
Osman Müftüoğlu: Yeni bir Kovid salgını kapıda mı?
Osman Müftüoğlu yeni bir Kovid salgını durumuna ilişkin "Rahatlıkla “hayır” diye yanıtlayabilirim" diye değerlendirdi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T09:52+0300
2023-09-11T09:52+0300
2023-09-11T09:52+0300
türkiye
türkiye
koronavirüs
kovid-19
osman müftüoğlu
eris
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Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, son dönemde özellikle ABD'de artış gösteren Kovid-19 varyantlarına ilişkin endişeleri değerlendirdi.Müftüoğlu, "Evet, Omikron’un nur topu gibi yeni bir varyantı oldu. Bilim insanları o varyantın adını “ERİS” koydu. Ve evet, bu yeni varyant Eris, “hızlı bulaşma” konusunda öncekilerden biraz daha becerikli gibi görünüyor. Ama anlaşılan o ki daha tehlikeli ya da daha ölümcül filan değil" dedi ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230906/dunya-saglik-orgutunden-yeni-aciklama-kis-oncesi-endise-verici-1075246303.html
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türkiye, koronavirüs, kovid-19, osman müftüoğlu, eris
türkiye, koronavirüs, kovid-19, osman müftüoğlu, eris
Osman Müftüoğlu: Yeni bir Kovid salgını kapıda mı?
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Osman Müftüoğlu yeni bir Kovid salgını durumuna ilişkin "Rahatlıkla “hayır” diye yanıtlayabilirim" diye değerlendirdi.
Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu, son dönemde özellikle ABD'de artış gösteren Kovid-19 varyantlarına ilişkin endişeleri değerlendirdi
.
Müftüoğlu, "Evet, Omikron’un nur topu gibi yeni bir varyantı oldu. Bilim insanları o varyantın adını “ERİS” koydu. Ve evet, bu yeni varyant Eris, “hızlı bulaşma” konusunda öncekilerden biraz daha becerikli gibi görünüyor. Ama anlaşılan o ki daha tehlikeli ya da daha ölümcül filan değil" dedi ve şunları ekledi:
"Genellikle “burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, boğaz ağrısı ve hapşırma/öksürme gibi” belirtilerle kendini gösteren bu yeni varyant ile ilgili yurtdışı verileri, özellikle ABD’den gelen bilgiler ERİS nedeniyle hastaneye yatışlarda biraz daha fazla artış olduğunu gösterse de uzmanlar, şimdilik korkulacak bir durumun olmadığını söylüyor. TAVSİYEM ŞUDUR: Özellikle “ileri yaştakiler, organ yetmezliği olanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar, KOAH’lı hastalar, ağır obezler ve şeker hastaları” kalabalık ortamlara girerken ya da diğer riskli ortamlarda bulunduklarında biraz daha dikkatli olsunlar, mümkünse korunma konusunda tedbirlerini bir tık daha arttırsınlar. ÖZETLE şimdilik korkulacak bir durum söz konusu değil, bilinen tedbirleri almak yeterlidir."