https://sputniknews.com.tr/20230911/macta-sari-kart-gordu-karsiliginda-hakeme-kart-gosterdi--1075378745.html
Maçta sarı kart gördü, karşılığında hakeme kart gösterdi
Maçta sarı kart gördü, karşılığında hakeme kart gösterdi
Sideman FC - Youtube All Stars arasındaki yardım maçında Youtuber Max Fosh, eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg’un kendisine sarı kart göstermesine UNO... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T11:45+0300
2023-09-11T11:45+0300
2023-09-11T11:45+0300
yaşam
maç
yardım
kart
uno
oyun
futbol
ingiltere
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Londra Stadyumu'nda her yıl düzenlenen Sidemen Yardım Maçı, ilginç bir olaya sahne oldu. Youtube All Stars arasındaki yardım maçında Youtuber Max Fosh, eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg’un kendisine sarı kart göstermesine bir oyun olan UNO kartıyla karşılık verdi. Maç 8-5 sona erdi ve Sidemen FC maçı kazandı, milyonlarca insan maçı YouTube üzerinden izledi. Bu sayede SPORTbible'a göre 2.4 milyon sterlin bağış toplandı ve bu bağış birçok hayır kurumuna aktarılmayı bekliyor.
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maç, yardım, kart, uno , oyun, futbol, ingiltere
maç, yardım, kart, uno , oyun, futbol, ingiltere
Maçta sarı kart gördü, karşılığında hakeme kart gösterdi
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Sideman FC - Youtube All Stars arasındaki yardım maçında Youtuber Max Fosh, eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg’un kendisine sarı kart göstermesine UNO kartıyla karşılık verdi
Londra Stadyumu'nda her yıl düzenlenen Sidemen Yardım Maçı, ilginç bir olaya sahne oldu. Youtube All Stars arasındaki yardım maçında Youtuber Max Fosh, eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg’un kendisine sarı kart göstermesine bir oyun olan UNO kartıyla karşılık verdi.
Maç 8-5 sona erdi ve Sidemen FC maçı kazandı, milyonlarca insan maçı YouTube üzerinden izledi. Bu sayede SPORTbible'a göre 2.4 milyon sterlin bağış toplandı ve bu bağış birçok hayır kurumuna aktarılmayı bekliyor.