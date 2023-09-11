https://sputniknews.com.tr/20230911/macta-sari-kart-gordu-karsiliginda-hakeme-kart-gosterdi--1075378745.html

Maçta sarı kart gördü, karşılığında hakeme kart gösterdi

Maçta sarı kart gördü, karşılığında hakeme kart gösterdi

Sideman FC - Youtube All Stars arasındaki yardım maçında Youtuber Max Fosh, eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg’un kendisine sarı kart göstermesine UNO... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T11:45+0300

2023-09-11T11:45+0300

2023-09-11T11:45+0300

yaşam

maç

yardım

kart

uno

oyun

futbol

ingiltere

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Londra Stadyumu'nda her yıl düzenlenen Sidemen Yardım Maçı, ilginç bir olaya sahne oldu. Youtube All Stars arasındaki yardım maçında Youtuber Max Fosh, eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg’un kendisine sarı kart göstermesine bir oyun olan UNO kartıyla karşılık verdi. Maç 8-5 sona erdi ve Sidemen FC maçı kazandı, milyonlarca insan maçı YouTube üzerinden izledi. Bu sayede SPORTbible'a göre 2.4 milyon sterlin bağış toplandı ve bu bağış birçok hayır kurumuna aktarılmayı bekliyor.

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maç, yardım, kart, uno , oyun, futbol, ingiltere