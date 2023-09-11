https://sputniknews.com.tr/20230911/kremlin-kuzey-kore-ile-dostlugu-guclendirmeye-devam-edecegiz-1075393964.html

Kremlin: Kuzey Kore ile dostluğu güçlendirmeye devam edeceğiz

Kremlin: Kuzey Kore ile dostluğu güçlendirmeye devam edeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Kore’nin Rusya’ya komşu olduğunu, bu nedenle bu ülkeyle karşılıklı yarara dayanan iyi ilişkileri geliştirmeye devam... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T23:17+0300

2023-09-11T23:17+0300

2023-09-11T23:17+0300

dünya

kuzey kore lideri kim jong un

kim jong-un

vladimir putin

rusya

dmitriy peskov

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini değerlendirdi.Peskov açıklamasında “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti bizim komşumuz. Doğal olarak tüm komşularımızla yaptığımız gibi, kendimizi karşılıklı yarara dayanan iyi ilişkiler geliştirmekle yükümlü görüyoruz. Nitekim de bunu yapıyoruz, Başkan Putin bunu oldukça tutarlı şekilde yapıyor” ifadesini kullandı.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un birkaç yıl önce Rusya’nın Vladivostok şehrini ziyaret ederek Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüştüğünü anımsatan Peskov, “Dostluğumuz güçlendirmeye devam edeceğiz” diye kaydetti.Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yakında Rusya'ya yapacağı ziyarete ilişkin haberleri doğrulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230911/kremlin-kim-jong-un-onumuzdeki-gunlerde-rusyaya-resmi-ziyarette-bulunacak-1075384837.html

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