https://sputniknews.com.tr/20230911/kremlin-kuzey-kore-ile-dostlugu-guclendirmeye-devam-edecegiz-1075393964.html
Kremlin: Kuzey Kore ile dostluğu güçlendirmeye devam edeceğiz
Kremlin: Kuzey Kore ile dostluğu güçlendirmeye devam edeceğiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Kore’nin Rusya’ya komşu olduğunu, bu nedenle bu ülkeyle karşılıklı yarara dayanan iyi ilişkileri geliştirmeye devam... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T23:17+0300
2023-09-11T23:17+0300
2023-09-11T23:17+0300
dünya
kuzey kore lideri kim jong un
kim jong-un
vladimir putin
rusya
dmitriy peskov
kremlin
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini değerlendirdi.Peskov açıklamasında “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti bizim komşumuz. Doğal olarak tüm komşularımızla yaptığımız gibi, kendimizi karşılıklı yarara dayanan iyi ilişkiler geliştirmekle yükümlü görüyoruz. Nitekim de bunu yapıyoruz, Başkan Putin bunu oldukça tutarlı şekilde yapıyor” ifadesini kullandı.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un birkaç yıl önce Rusya’nın Vladivostok şehrini ziyaret ederek Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüştüğünü anımsatan Peskov, “Dostluğumuz güçlendirmeye devam edeceğiz” diye kaydetti.Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yakında Rusya'ya yapacağı ziyarete ilişkin haberleri doğrulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230911/kremlin-kim-jong-un-onumuzdeki-gunlerde-rusyaya-resmi-ziyarette-bulunacak-1075384837.html
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kim jong-un ne zaman rusyaya gidecek, putin kim jong-un ile görüşecek mi, son kuzey kore haberleri, kuzey koreden haberler
kim jong-un ne zaman rusyaya gidecek, putin kim jong-un ile görüşecek mi, son kuzey kore haberleri, kuzey koreden haberler
Kremlin: Kuzey Kore ile dostluğu güçlendirmeye devam edeceğiz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Kore’nin Rusya’ya komşu olduğunu, bu nedenle bu ülkeyle karşılıklı yarara dayanan iyi ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus medyasına açıklamasında, Rusya-Kuzey Kore ilişkilerini değerlendirdi.
Peskov açıklamasında “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti bizim komşumuz. Doğal olarak tüm komşularımızla yaptığımız gibi, kendimizi karşılıklı yarara dayanan iyi ilişkiler geliştirmekle yükümlü görüyoruz. Nitekim de bunu yapıyoruz, Başkan Putin bunu oldukça tutarlı şekilde yapıyor” ifadesini kullandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un birkaç yıl önce Rusya’nın Vladivostok şehrini ziyaret ederek Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüştüğünü anımsatan Peskov, “Dostluğumuz güçlendirmeye devam edeceğiz” diye kaydetti.
Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yakında Rusya'ya yapacağı ziyarete ilişkin haberleri doğrulamıştı.