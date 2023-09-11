https://sputniknews.com.tr/20230911/kremlin-kim-jong-un-onumuzdeki-gunlerde-rusyaya-resmi-ziyarette-bulunacak-1075384837.html
Kremlin: Kim Jong-un önümüzdeki günlerde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak
Kremlin: Kim Jong-un önümüzdeki günlerde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak
Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yakında Rusya'ya yapacağı ziyarete ilişkin haberleri doğruladı. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T16:39+0300
2023-09-11T16:39+0300
2023-09-11T16:39+0300
dünya
kim jong-un
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
kore
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kuzey kore lideri kim jong un
kuzey kore
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya lideri Vladimir Putin’in davetlisi olarak önümüzdeki günlerde Rusya’ya resmi ziyarette bulunacak.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Başkanı Kim Jong-un, önümüzdeki günlerde Rusya Federasyonu'na resmi ziyarette bulunacak” ifadelerine yer verildi.Peskov: Kuzey Kore liderinin Rusya ziyareti sırasında heyetler arası müzakereler planlanıyorDiğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’in ilgili sorusuna Kuzey Kore liderinin Rusya ziyareti sırasında iki ülke heyetleri arasında müzakerelerin yapılması, gerekirse de Kim Jong-un ile Vladimir Putin arasında birebir görüşme yapılması planlandığı yanıtını verdi.Peskov, görüşmelerin tam formatlı, heyetlerin katılımıyla mı yoksa sadece liderler arasında olacağı sorusuna, “Hem heyetler arası müzakereler, hem de gerekirse birebir toplantı” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230911/putin-arktik-buzkiran-filosunun-gelistirilmesi-rusya-icin-muazzam-onem-tasiyor-1075383492.html
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kim jong-un, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, rusya, moskova, ziyaret, resmi ziyaret
kim jong-un, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, rusya, moskova, ziyaret, resmi ziyaret
Kremlin: Kim Jong-un önümüzdeki günlerde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak
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Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yakında Rusya'ya yapacağı ziyarete ilişkin haberleri doğruladı.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya lideri Vladimir Putin’in davetlisi olarak önümüzdeki günlerde Rusya’ya resmi ziyarette bulunacak.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Başkanı Kim Jong-un, önümüzdeki günlerde Rusya Federasyonu'na resmi ziyarette bulunacak” ifadelerine yer verildi.
Peskov: Kuzey Kore liderinin Rusya ziyareti sırasında heyetler arası müzakereler planlanıyor
Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’in ilgili sorusuna Kuzey Kore liderinin Rusya ziyareti sırasında iki ülke heyetleri arasında müzakerelerin yapılması, gerekirse de Kim Jong-un ile Vladimir Putin arasında birebir görüşme yapılması planlandığı yanıtını verdi.
Peskov, görüşmelerin tam formatlı, heyetlerin katılımıyla mı yoksa sadece liderler arasında olacağı sorusuna, “Hem heyetler arası müzakereler, hem de gerekirse birebir toplantı” yanıtını verdi.