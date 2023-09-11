https://sputniknews.com.tr/20230911/kremlin-kim-jong-un-onumuzdeki-gunlerde-rusyaya-resmi-ziyarette-bulunacak-1075384837.html

Kremlin: Kim Jong-un önümüzdeki günlerde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak

Kremlin: Kim Jong-un önümüzdeki günlerde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak

Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yakında Rusya'ya yapacağı ziyarete ilişkin haberleri doğruladı. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T16:39+0300

2023-09-11T16:39+0300

2023-09-11T16:39+0300

dünya

kim jong-un

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

kore

kuzey kore dışişleri bakanlığı

kuzey kore lideri kim jong un

kuzey kore

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103886/46/1038864626_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_ab81d55759d1cd21ff1505b2462f12a3.jpg

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya lideri Vladimir Putin’in davetlisi olarak önümüzdeki günlerde Rusya’ya resmi ziyarette bulunacak.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet İşleri Başkanı Kim Jong-un, önümüzdeki günlerde Rusya Federasyonu'na resmi ziyarette bulunacak” ifadelerine yer verildi.Peskov: Kuzey Kore liderinin Rusya ziyareti sırasında heyetler arası müzakereler planlanıyorDiğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’in ilgili sorusuna Kuzey Kore liderinin Rusya ziyareti sırasında iki ülke heyetleri arasında müzakerelerin yapılması, gerekirse de Kim Jong-un ile Vladimir Putin arasında birebir görüşme yapılması planlandığı yanıtını verdi.Peskov, görüşmelerin tam formatlı, heyetlerin katılımıyla mı yoksa sadece liderler arasında olacağı sorusuna, “Hem heyetler arası müzakereler, hem de gerekirse birebir toplantı” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/putin-arktik-buzkiran-filosunun-gelistirilmesi-rusya-icin-muazzam-onem-tasiyor-1075383492.html

kore

kuzey kore

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kim jong-un, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, kore, kuzey kore dışişleri bakanlığı, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore, rusya, moskova, ziyaret, resmi ziyaret