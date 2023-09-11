https://sputniknews.com.tr/20230911/kaldirim-tasiyla-dislerini-kirmislardi-sultangazideki-saldirida-2-tutuklama-1075375955.html

Kaldırım taşıyla dişlerini kırmışlardı: Sultangazi'deki saldırıda 2 tutuklama

Kaldırım taşıyla dişlerini kırmışlardı: Sultangazi'deki saldırıda 2 tutuklama

Sultangazi’de kaldırım taşı atıp lise öğrencisi genç kızı yüzünden yaralayan şüpheli ve beraberindeki 1 kişi tutuklandı. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T10:41+0300

2023-09-11T10:41+0300

2023-09-11T10:41+0300

türkiye

kaldırım

lise

darp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0b/1075376129_0:0:478:270_1920x0_80_0_0_3a884c6d84d36954b8177eda2f156a2d.png

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi’nde 7 Eylül günü saat 15.30 sıralarında 10. sınıf öğrencisi M.N.K isimli kız, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluşmuş, okulun yanındaki bir parkta oturan genç kız ve arkadaşının yanlarına gelen bir grup erkek sözlü tacizde bulunmuştu. Ç.İ. isimli genç, M.N.K. ve arkadaşını rahatsız eden grubu uyarıp tepki göstermişti. Bunun üzerine çıkan kavgada darp edilen Ç.İ. kız arkadaşlarını alarak olay yerinden uzaklaşmış, peşlerini bırakmayan grup çağırdıkları arkadaşlarıyla beraber takip ettikleri gençlerin önünü tekrar keserek darp etmişti. Kaldırım taşıyla dişlerini kırdılar, yardıma gidenin kulağını kestilerO esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K’nın yüzüne gelmiş, 5 dişi kırılan genç kız hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın yüzüne ve tartışma sırasında yaralanan Ç.İ.’nin kesilen kulağına dikiş atılmıştı.Şüpheli ve beraberindeki 1 kişi tutuklandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaldırım taşını fırlatan O.A.A. yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan incelemede O.A.A’nın M.N.K. ve Ç.İ. ile aynı okulda eğitim gördüğü belirlenmişti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilmişti. Öte yandan olaya karışan bir kişinin daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi. İki şüpheli de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20230906/istanbulda-saganak-felaketi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-sele-kapilan-2-kisi-hayatini-kaybetti-1075227306.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaldırım, lise, darp