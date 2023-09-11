https://sputniknews.com.tr/20230911/ingiliz-subay-putin-rusyanin-yeni-bolgelerini-koruyarak-batiyi-kucuk-dusurecek-1075382103.html

İngiliz subay: Putin, Rusya'nın yeni bölgelerini koruyarak Batı'yı küçük düşürecek

İngiliz subay: Putin, Rusya'nın yeni bölgelerini koruyarak Batı'yı küçük düşürecek

İngiliz ordusunda görev yapmış emekli Albay Richard Kemp, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkenin yeni bölgelerini korumasının Batı’nın küçük düşmesine... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T14:50+0300

2023-09-11T14:50+0300

2023-09-11T14:50+0300

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nato

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dmitriy peskov

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Albay Kemp, The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede Putin’in Rusya’nın yeni bölgeleri korumasının Batı’nın küçük düşmesine yol açacağını ifade etti.Kemp, “Bunun Ukrayna için bir felaket olabileceği kadar NATO için de bir yenilgi olacağı açıktır. Putin için bu bir zafer olur” diye yazdı.Rusya'nın dört yeni bölgesinin korunmasının Ukrayna'nın NATO yolunu sonsuza kadar kapatacağına dikkat çeken Kemp, ‘aşağılanmış Batı’nın’ ise hasarı sınırlama stratejisine başvurmak zorunda kalacağını vurguladı.Moskova daha önce defalarca NATO'nun çatışmayı hedeflediğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bloğun daha fazla genişlemesinin Avrupa'ya daha fazla güvenlik getirmeyeceğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın kıtayı askerileştirme yolundan vazgeçmesi durumunda NATO ile eşit koşullarda diyaloğa hazır olduğunu açıklamıştı. Son yıllarda Rusya, Batı sınırlarında benzeri görülmemiş bir NATO faaliyeti olduğunu belirtiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230911/rusya-ukrayna-ordusunun-komuta-noktasini-iskender-fuzesiyle-vurdu-1075379922.html

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batılı ülkeler, the telegraph, ukrayna, ukrayna krizi, nato, avrupa, rusya, dmitriy peskov