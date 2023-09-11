https://sputniknews.com.tr/20230911/ingiliz-subay-putin-rusyanin-yeni-bolgelerini-koruyarak-batiyi-kucuk-dusurecek-1075382103.html
İngiliz subay: Putin, Rusya'nın yeni bölgelerini koruyarak Batı'yı küçük düşürecek
İngiliz subay: Putin, Rusya'nın yeni bölgelerini koruyarak Batı'yı küçük düşürecek
İngiliz ordusunda görev yapmış emekli Albay Richard Kemp, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkenin yeni bölgelerini korumasının Batı’nın küçük düşmesine... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T14:50+0300
2023-09-11T14:50+0300
2023-09-11T14:50+0300
ukrayna krizi
batılı ülkeler
the telegraph
ukrayna
ukrayna krizi
nato
avrupa
rusya
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074158393_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_f8e67cca98aa958e8a4175ffe5d89ad7.jpg
Albay Kemp, The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede Putin’in Rusya’nın yeni bölgeleri korumasının Batı’nın küçük düşmesine yol açacağını ifade etti.Kemp, “Bunun Ukrayna için bir felaket olabileceği kadar NATO için de bir yenilgi olacağı açıktır. Putin için bu bir zafer olur” diye yazdı.Rusya'nın dört yeni bölgesinin korunmasının Ukrayna'nın NATO yolunu sonsuza kadar kapatacağına dikkat çeken Kemp, ‘aşağılanmış Batı’nın’ ise hasarı sınırlama stratejisine başvurmak zorunda kalacağını vurguladı.Moskova daha önce defalarca NATO'nun çatışmayı hedeflediğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bloğun daha fazla genişlemesinin Avrupa'ya daha fazla güvenlik getirmeyeceğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın kıtayı askerileştirme yolundan vazgeçmesi durumunda NATO ile eşit koşullarda diyaloğa hazır olduğunu açıklamıştı. Son yıllarda Rusya, Batı sınırlarında benzeri görülmemiş bir NATO faaliyeti olduğunu belirtiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230911/rusya-ukrayna-ordusunun-komuta-noktasini-iskender-fuzesiyle-vurdu-1075379922.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1d/1074158393_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c7955955ba87619d85d7fc3630c6f12b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
batılı ülkeler, the telegraph, ukrayna, ukrayna krizi, nato, avrupa, rusya, dmitriy peskov
batılı ülkeler, the telegraph, ukrayna, ukrayna krizi, nato, avrupa, rusya, dmitriy peskov
İngiliz subay: Putin, Rusya'nın yeni bölgelerini koruyarak Batı'yı küçük düşürecek
Abone ol
İngiliz ordusunda görev yapmış emekli Albay Richard Kemp, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkenin yeni bölgelerini korumasının Batı’nın küçük düşmesine yol açacağını belirtti.
Albay Kemp, The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede Putin’in Rusya’nın yeni bölgeleri korumasının Batı’nın küçük düşmesine yol açacağını ifade etti.
Kemp, “Bunun Ukrayna için bir felaket olabileceği kadar NATO için de bir yenilgi olacağı açıktır. Putin için bu bir zafer olur” diye yazdı.
Rusya'nın dört yeni bölgesinin korunmasının Ukrayna'nın NATO yolunu sonsuza kadar kapatacağına dikkat çeken Kemp, ‘aşağılanmış Batı’nın’ ise hasarı sınırlama stratejisine başvurmak zorunda kalacağını vurguladı.
Moskova daha önce defalarca NATO'nun çatışmayı hedeflediğini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bloğun daha fazla genişlemesinin Avrupa'ya daha fazla güvenlik getirmeyeceğini vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın kıtayı askerileştirme yolundan vazgeçmesi durumunda NATO ile eşit koşullarda diyaloğa hazır olduğunu açıklamıştı. Son yıllarda Rusya, Batı sınırlarında benzeri görülmemiş bir NATO faaliyeti olduğunu belirtiyor.