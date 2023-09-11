https://sputniknews.com.tr/20230911/fasta-can-kaybi-ve-yarali-sayisi-yukselmeye-devam-ediyor-1075390750.html
Fas'ta can kaybı ve yaralı sayısı yükselmeye devam ediyor
Fas'ta can kaybı ve yaralı sayısı yükselmeye devam ediyor
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T18:32+0300
2023-09-11T18:32+0300
2023-09-11T19:07+0300
dünya
fas
deprem
kuzey afrika
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Fas'ın El-Huz bölgesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 681’e, yaralı sayısının ise 2 bin 501’e yükseldiği duyuruldu. Bakanlık, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktararak, ekiplerin zamana karşı yarıştığını vurguladı. Fas, şu ana kadar koordinasyon eksikliğinin çalışmaları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle sadece İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arama kurtarma ekibi gönderme teklifine olumlu yanıt verirken, gerekli görüldüğü durumda diğer ülkelerden de yardımların kabul edilebileceğini açıkladı. Türkiye de Fas'a yardım teklif edenler ülkeler arasında yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personelin harekete hazır olduğunu belirterek, bin adet çadırın bölgeye ulaştırılması için yetkililerden çağrı beklendiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230910/bakan-koca-acikladi-40-kisilik-umke-ve-umke-atak-personeli-hazir-bekletiliyor-1075364984.html
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fas, deprem, kuzey afrika
fas, deprem, kuzey afrika
Fas'ta can kaybı ve yaralı sayısı yükselmeye devam ediyor
18:32 11.09.2023 (güncellendi: 19:07 11.09.2023) Abone ol
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi.
Fas'ın El-Huz bölgesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 681’e, yaralı sayısının ise 2 bin 501’e yükseldiği duyuruldu.
Bakanlık, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktararak, ekiplerin zamana karşı yarıştığını vurguladı.
Fas, şu ana kadar koordinasyon eksikliğinin çalışmaları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle sadece İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arama kurtarma ekibi gönderme teklifine olumlu yanıt verirken, gerekli görüldüğü durumda diğer ülkelerden de yardımların kabul edilebileceğini açıkladı.
Türkiye de Fas'a yardım teklif edenler ülkeler arasında yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personelin harekete hazır olduğunu belirterek, bin adet çadırın bölgeye ulaştırılması için yetkililerden çağrı beklendiğini aktardı.