https://sputniknews.com.tr/20230911/fasta-can-kaybi-ve-yarali-sayisi-yukselmeye-devam-ediyor-1075390750.html

Fas'ta can kaybı ve yaralı sayısı yükselmeye devam ediyor

Fas'ta can kaybı ve yaralı sayısı yükselmeye devam ediyor

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T18:32+0300

2023-09-11T18:32+0300

2023-09-11T19:07+0300

dünya

fas

deprem

kuzey afrika

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Fas'ın El-Huz bölgesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 681’e, yaralı sayısının ise 2 bin 501’e yükseldiği duyuruldu. Bakanlık, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktararak, ekiplerin zamana karşı yarıştığını vurguladı. Fas, şu ana kadar koordinasyon eksikliğinin çalışmaları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle sadece İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arama kurtarma ekibi gönderme teklifine olumlu yanıt verirken, gerekli görüldüğü durumda diğer ülkelerden de yardımların kabul edilebileceğini açıkladı. Türkiye de Fas'a yardım teklif edenler ülkeler arasında yer aldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Fas'tan uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bölgeye intikal etmek üzere AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan toplam 265 personelin harekete hazır olduğunu belirterek, bin adet çadırın bölgeye ulaştırılması için yetkililerden çağrı beklendiğini aktardı.

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