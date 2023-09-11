https://sputniknews.com.tr/20230911/cinli-uzman-dedolarizasyon-kuresel-bir-egilimdir-1075391078.html

Çinli uzman: Dedolarizasyon küresel bir eğilimdir

Çinli uzman: Dedolarizasyon küresel bir eğilimdir

Liaoning Üniversitesi’nden Prof. YU Miaojie, dedolarizasyon sürecinin küresel bir eğilim olduğunu belirtti. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T18:44+0300

2023-09-11T18:44+0300

2023-09-11T18:44+0300

ekonomi

dedolarizasyon

yuan

çin

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Liaoning Üniversitesi Rektörü, Prof. YU Miaojie, Rusya’nın doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte dedolarizasyonun geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.Çinli uzman, “Küresel eğilimler açısından bakıldığında, dedolarizasyonun küresel bir eğilim olduğunu düşünüyorum, zira ABD’nin dünya GSYİH’sındaki payı sürekli olarak azalıyor, diğer ülkelerin payı ise giderek artıyor, örneğin Çin’in dünya ekonomisindeki payı yüzde 18.5'e ulaşmış bulunuyor. Elbette ki Çin yuanı veya diğer ülkelerin para birimleri de kademeli olarak uluslararası bir para birimi haline gelecek” değerlendirmesinde bulundu.YU Miaojie ayrıca ülke ekonomisi geliştikçe Çin yuanının giderek daha önemli bir para birimi haline geldiğini ve giderek daha fazla ülke tarafından kullanıldığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230910/lavrovdan-dedolarizasyon-aciklamasi-hindistan-ile-ikili-iliskilerimiz-dahil-ilerlemeler-var-1075364945.html

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