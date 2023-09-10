https://sputniknews.com.tr/20230910/lavrovdan-dedolarizasyon-aciklamasi-hindistan-ile-ikili-iliskilerimiz-dahil-ilerlemeler-var-1075364945.html

Lavrov'dan 'dedolarizasyon' açıklaması: 'Hindistan ile ikili ilişkilerimiz dahil ilerlemeler var'

Lavrov'dan 'dedolarizasyon' açıklaması: 'Hindistan ile ikili ilişkilerimiz dahil ilerlemeler var'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'dedolarizasyon' ile ilgili kendisine sorulan soruya "Hindistan ile ikili ilişkilerimiz de dahil olmak üzere bazı... 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T21:31+0300

2023-09-10T21:31+0300

2023-09-10T21:31+0300

sergey lavrov

g20

dünya

dedolarizasyon

hindistan

muhabir

rus

asya & pasifik

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi’nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.“Benim sorum giderek çok kutuplu hale gelen dünyada, merkezi trendlerden biri olan dedolarizasyon eğilimi hakkında olacak. Ayrıca Rusya, Hindistan'ın UOI sistemini SWIFT'e alternatif olarak kullanmayı düşünür mü?” sorularını yönelten Sputnik Hindistan muhabirine Lavrov, “Dedolarizasyonla ilgili olarak Hindistan ile ikili ilişkilerimiz de dahil olmak üzere bazı ilerlemeler söz konusu” yanıtı verdi.Sergey Lavrov sözlerine şöyle devam etti:Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde ağustos ayında gerçekleşen BRICS Zirvesi'ni hatırlatan Lavrov "Johannesburg'a bakacak olursak orada ulusal para birimlerinin kullanımını genişletmenin yollarını araştırma kararı alındı" dedi."Ek ödeme platformları oluşturmanın yollarını araştırdık. Çünkü şu anda elimizde sadece Batı'nın kontrol ettiği platformlar var" ifadelerini kullanan Rusya Dışişleri Bakanı, "Aslında şimdi, örneğin Çin ile finansal operasyonlarımız var ve bunların yüzde 70'i veya yüzde 80'i ruble ve yuan cinsinden. Aynı şey Hindistan için de geçerli" dedi.Lavrov "Artık küresel topluluk, SWIFT'te neler olduğunu, Batı'nın ve ABD'nin onu nasıl kendi aracı gibi kullandığını görünce, bir alternatif olması gerektiğini anlıyorlar" şeklinde konuştu.Muhabirin "Amerikalılarla G20 Zirvesi'nde herhangi bir ikili görüşmeniz oldu mu?" sorusunu da yanıtlayan Sergey Lavrov şunları ifade etti:

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sergey lavrov, g20, dedolarizasyon, hindistan, muhabir, rus, asya & pasifik