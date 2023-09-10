https://sputniknews.com.tr/20230910/lavrovdan-dedolarizasyon-aciklamasi-hindistan-ile-ikili-iliskilerimiz-dahil-ilerlemeler-var-1075364945.html
Lavrov'dan 'dedolarizasyon' açıklaması: 'Hindistan ile ikili ilişkilerimiz dahil ilerlemeler var'
Lavrov'dan 'dedolarizasyon' açıklaması: 'Hindistan ile ikili ilişkilerimiz dahil ilerlemeler var'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'dedolarizasyon' ile ilgili kendisine sorulan soruya "Hindistan ile ikili ilişkilerimiz de dahil olmak üzere bazı... 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T21:31+0300
2023-09-10T21:31+0300
2023-09-10T21:31+0300
sergey lavrov
g20
dünya
dedolarizasyon
hindistan
muhabir
rus
asya & pasifik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi’nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.“Benim sorum giderek çok kutuplu hale gelen dünyada, merkezi trendlerden biri olan dedolarizasyon eğilimi hakkında olacak. Ayrıca Rusya, Hindistan'ın UOI sistemini SWIFT'e alternatif olarak kullanmayı düşünür mü?” sorularını yönelten Sputnik Hindistan muhabirine Lavrov, “Dedolarizasyonla ilgili olarak Hindistan ile ikili ilişkilerimiz de dahil olmak üzere bazı ilerlemeler söz konusu” yanıtı verdi.Sergey Lavrov sözlerine şöyle devam etti:Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde ağustos ayında gerçekleşen BRICS Zirvesi'ni hatırlatan Lavrov "Johannesburg'a bakacak olursak orada ulusal para birimlerinin kullanımını genişletmenin yollarını araştırma kararı alındı" dedi."Ek ödeme platformları oluşturmanın yollarını araştırdık. Çünkü şu anda elimizde sadece Batı'nın kontrol ettiği platformlar var" ifadelerini kullanan Rusya Dışişleri Bakanı, "Aslında şimdi, örneğin Çin ile finansal operasyonlarımız var ve bunların yüzde 70'i veya yüzde 80'i ruble ve yuan cinsinden. Aynı şey Hindistan için de geçerli" dedi.Lavrov "Artık küresel topluluk, SWIFT'te neler olduğunu, Batı'nın ve ABD'nin onu nasıl kendi aracı gibi kullandığını görünce, bir alternatif olması gerektiğini anlıyorlar" şeklinde konuştu.Muhabirin "Amerikalılarla G20 Zirvesi'nde herhangi bir ikili görüşmeniz oldu mu?" sorusunu da yanıtlayan Sergey Lavrov şunları ifade etti:
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sergey lavrov, g20, dedolarizasyon, hindistan, muhabir, rus, asya & pasifik
sergey lavrov, g20, dedolarizasyon, hindistan, muhabir, rus, asya & pasifik
Lavrov'dan 'dedolarizasyon' açıklaması: 'Hindistan ile ikili ilişkilerimiz dahil ilerlemeler var'
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'dedolarizasyon' ile ilgili kendisine sorulan soruya "Hindistan ile ikili ilişkilerimiz de dahil olmak üzere bazı ilerlemeler söz konusu” yanıtını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi’nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
“Benim sorum giderek çok kutuplu hale gelen dünyada, merkezi trendlerden biri olan dedolarizasyon eğilimi hakkında olacak. Ayrıca Rusya, Hindistan'ın UOI sistemini SWIFT'e alternatif olarak kullanmayı düşünür mü?” sorularını yönelten Sputnik Hindistan muhabirine Lavrov, “Dedolarizasyonla ilgili olarak Hindistan ile ikili ilişkilerimiz de dahil olmak üzere bazı ilerlemeler söz konusu” yanıtı verdi.
Sergey Lavrov sözlerine şöyle devam etti:
“Daha önce de söylediğim gibi ihracatçılarımızın Hint bankalarındaki hesaplarında çok büyük miktarlarda rupi var ve şimdi bunlara karşılıklı yarar sağlayacak şekilde yatırım yapmanın olası yollarını araştırıyoruz. Artık fiili işlemlerde BRICS grubunun bir parçası olarak çalışıyoruz."
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde ağustos ayında gerçekleşen BRICS Zirvesi'ni hatırlatan Lavrov "Johannesburg'a bakacak olursak orada ulusal para birimlerinin kullanımını genişletmenin yollarını araştırma kararı alındı" dedi.
"Ek ödeme platformları oluşturmanın yollarını araştırdık. Çünkü şu anda elimizde sadece Batı'nın kontrol ettiği platformlar var" ifadelerini kullanan Rusya Dışişleri Bakanı, "Aslında şimdi, örneğin Çin ile finansal operasyonlarımız var ve bunların yüzde 70'i veya yüzde 80'i ruble ve yuan cinsinden. Aynı şey Hindistan için de geçerli" dedi.
Lavrov "Artık küresel topluluk, SWIFT'te neler olduğunu, Batı'nın ve ABD'nin onu nasıl kendi aracı gibi kullandığını görünce, bir alternatif olması gerektiğini anlıyorlar" şeklinde konuştu.
Muhabirin "Amerikalılarla G20 Zirvesi'nde herhangi bir ikili görüşmeniz oldu mu?" sorusunu da yanıtlayan Sergey Lavrov şunları ifade etti:
"Hayır, hiç görüşmem olmadı. Çünkü herkes Amerikalıların Rusya'dan ne istediğini anlıyor. Rakiplerinden kurtulmak istiyorlar. Kendi deyimleriyle stratejik olarak bizi yenmek istiyorlar. Eğer akıllarında yeni bir şey olsaydı, bunu bize anlatmak isterlerdi."