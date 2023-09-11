Belgorod ve Kursk semalarında 2 Ukrayna İHA'sı düşürüldü

Bakanlığın açıklamasına göre Rus hava savunma sistemleri, saat 13.00 ve 13.30 sularında Belgorod ve Kursk bölgesinin semalarında seyreden 2 uçak tipi İHA'yı imha etti.



Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.