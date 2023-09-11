https://sputniknews.com.tr/20230911/belgorod-ve-kursk-semalarinda-2-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1075383655.html
Belgorod ve Kursk semalarında 2 Ukrayna İHA'sı düşürüldü
Belgorod ve Kursk semalarında 2 Ukrayna İHA'sı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod ve Kursk bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırı girişimlerinin önlendiğini ifade etti. 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T16:10+0300
2023-09-11T16:10+0300
2023-09-11T16:10+0300
rusya
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna krizi
moskova
rus askeri
rus ordusu
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Bakanlığın açıklamasına göre Rus hava savunma sistemleri, saat 13.00 ve 13.30 sularında Belgorod ve Kursk bölgesinin semalarında seyreden 2 uçak tipi İHA'yı imha etti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230911/peskov-putin-ve-erdogan-gerektiginde-hizlica-bir-araya-gelebilir-1075381158.html
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rusya, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, moskova, rus askeri, rus ordusu
rusya, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, moskova, rus askeri, rus ordusu
Belgorod ve Kursk semalarında 2 Ukrayna İHA'sı düşürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Belgorod ve Kursk bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırı girişimlerinin önlendiğini ifade etti.
Bakanlığın açıklamasına göre Rus hava savunma sistemleri, saat 13.00 ve 13.30 sularında Belgorod ve Kursk bölgesinin semalarında seyreden 2 uçak tipi İHA'yı imha etti.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna İHA'larının büyük bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.