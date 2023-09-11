Bakan Mehmet Şimşek: İkinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceğiz

Türkiye
Fas'taki depremde can kaybı sayısı artıyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı
09:01
1 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Bu kayıp, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
09:14
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz parlamentosu: Çin, İngiltere için bir tehdit
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna savaş helikopteri kendi askerlerini vurdu
09:45
1 dk
SESLİ HABER
Alman uzman Thiele: "Batı'nın Kiev'e sağladığı tanklar hurda metal"
09:53
2 dk
SESLİ HABER
Putin: Rus enerji sektörü Batı yaptırımlarına rağmen ayakları yere sağlam basıyor
10:01
1 dk
SESLİ HABER
Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik'e konuşan tanık, Gabon'da ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurdu
10:32
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada
11:31
2 dk
SESLİ HABER
Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
11:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Puşkov: Rusya'nın Afrika'daki başarılı politikası Macron için kabusa dönüştü
12:13
2 dk
SESLİ HABER
Putin, 80. yıldönümünde tebrik etti
12:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
12:37
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
12:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Nijer'deki yeni yönetime suikast hazırlıyor
13:12
2 dk
SESLİ HABER
Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı
13:20
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor
13:30
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
13:43
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: “Avrupa Birliği, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor”
13:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: En çok Rusya’ya yaradı
14:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
14:31
1 dk
SESLİ HABER
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
14:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya savaş açmayı planladığı tarihi duyurdu
15:12
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
15:25
2 dk
SESLİ HABER
'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
15:35
2 dk
SESLİ HABER
DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
15:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna tahılını Tuna Nehri üzerinden taşımak riskli
16:14
2 dk
SESLİ HABER
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
16:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
16:40
1 dk
SESLİ HABER
Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
16:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Cezayirli profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
17:15
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
17:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
17:40
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye, Rusya'nın ikinci nükleer santral ile ilgili önerilerini inceliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Zelenskiy ve Biden'ın ilk görüşmesi skandala dönüştü
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
18:48
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti
19:01
2 dk
SESLİ HABER
Rusya-AB ticareti dengeyi buldu
19:15
2 dk
SESLİ HABER
Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Ukrayna'daki yolsuzluk Kiev’e silah tedarikini engelliyor
19:50
1 dk
SESLİ HABER
Fransız basını: Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteği ABD'nin sinirini bozuyor
20:01
2 dk
SESLİ HABER
30 yılın sonunda bir ilk: İngiliz Challenger 2 tankı Ukrayna’da yok edildi
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya'dan gübre ithalatını 3.3 kat artırdı
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
20:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy, ABD'yi aldattı
20:54
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
21:01
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
21:18
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı film yapımcısından eski Ukraynalı Bakan'a: Yüz binlerce yurttaşımı kurban etmekten sorumlu
21:33
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa Birliği’ne tehdit: Dava açarım
21:46
2 dk
SESLİ HABER
SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
21:55
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon resmen duyurdu: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceğiz
22:01
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ermenistan ile ABD'nin ortak tatbikat haberleri temkinliliğe yol açıyor
22:17
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, Ukrayna'da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
22:32
1 dk
SESLİ HABER
Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten: Rus gazına yaptırım uygulanması pek olası değil
22:42
2 dk
SESLİ HABER
'Ukraynalı askerler, ölmeleri halinde cesetlerinin sahada bırakılması için imzaya zorlanıyor'
23:01
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski piyade askeri Berletic: Rus askerlerinin kararlılığı Batı’da şaşkınlık yarattı
23:18
1 dk
SESLİ HABER
Ryabkov'dan savaş tehdidi uyarısı: Nükleer güçler arasındaki çekişme Asya-Pasifik bölgesinde bir savaşa dönüşebilir
23:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya tek kararla Batı'nın planlarını bozdu
23:47
2 dk
SESLİ HABER
Suriye Dışişleri: Amerikan işgali Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona erecek
23:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:16
101 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na "Atatürk" adı
12:03
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
18 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230911/bakan-mehmet-simsekten-enflasyon-hedefi-aciklamasi-1075379429.html
Bakan Mehmet Şimşek: İkinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceğiz
Bakan Mehmet Şimşek: İkinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Birinci konutta değişikliğe gitmeyeceğiz, destekliyoruz ancak ikinci üçüncü konut için vatandaşın imkanı varsa alır ama... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T12:25+0300
2023-09-11T13:16+0300
ekonomi
mehmet şimşek
ekonomi
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074572482_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_630670da5ac18e62a8f02f7ae81647c9.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlıyor.Küresel finansal koşulların sıkışık olduğu bir dönemden geçildiğini söyleyen Bakan Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’daki hedeflere ilişkin mesajlar verdi.OVP’de birinci önceliğin enflasyonu yeniden tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız.” dedi.Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:Kredi kartlarına düzenlemeBAE'den para girişi ne zaman?MB kura müdahale ediyor mu?
https://sputniknews.com.tr/20230909/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-enflasyonu-gelecek-yildan-baslayarak-kontrol-altina-alacagiz-1075352427.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074572482_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a54ea302ba39c8d89a71de639ad70c19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon
mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon

Bakan Mehmet Şimşek: İkinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceğiz

12:25 11.09.2023 (güncellendi: 13:16 11.09.2023)
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜRHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Birinci konutta değişikliğe gitmeyeceğiz, destekliyoruz ancak ikinci üçüncü konut için vatandaşın imkanı varsa alır ama kredi ile biz bunu desteklemeyeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlıyor.
Küresel finansal koşulların sıkışık olduğu bir dönemden geçildiğini söyleyen Bakan Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’daki hedeflere ilişkin mesajlar verdi.

OVP’de birinci önceliğin enflasyonu yeniden tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız.” dedi.
Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:
Büyümenin düşük seyrettiği bir dönemdeyiz.
Küresel ekonominin görünümü zayıf.
Üç aylık ve üç aylık bir geçmiş var. Üç aylık sürede tahminler sürekli değişebiliyor. Burada resmi anlamaya çalıştık. Önce bir ekip kuruldu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Bakanlar Kurulu oluşturuldu. Hazine ve Maliye görevi bana tevdi edildi. Biz de güçlü bir ekip kurduk. Daha sonra durum değerlendirmesi yaptık. Enflasyon hedefimizi iddialı bulanlar olabilir. Biz mümkün olduğunca, o an itibarıyla en gerçekçi rakamları ortaya koymaya çalıştık. Benim edindiğim izlenim; genel anlamda programın hedefleri gerçekçi bulunuyor. Burada enflasyonla ilgili tahmin değişiklikleri, bizim resmi daha iyi anlamamızla ortaya çıktı. Bundan iki ay önce küresel petrol fiyatları, varil başına 70-80 dolar arasıydı, bugün 90’ın üzerine çıkmış durumda. 2021’in Aralık ayıyla, aşağı yukarı 2023’ün Mayıs ayına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuş. Biz kuru serbest bıraktık. Tabii kur etkisi var. Sürekli değişen bir husus. Geçişkenlik zamanla azalacak.
Uzun süre kur tutulmuş, kuru serbest bıraktık.
Zayıf kur yüksek enflasyon dönemi sona erecek. Bizim bir kur hedefimiz yok. Aslında tahmin de olmaması lazım.
Gelecek sene vergi reformları yapacağız.
KKM yapan vatandaşlar müsterih olsun, devam edecek.

Kredi kartlarına düzenleme

Kredi genişlemesinin makul olması önemli. Enflasyonu 3 yılın sonunda tek haneye düşüreceksek onunla tutarlı bir kredi büyümesini kurgulamamız gerekiyor. Yüzde 140 büyüyen krediyle enflasyonla mücadele olmaz. Yüksek seyreden kredi hacmiyle enflasyonu kontrol altına alamazsınız. Taşıt kredilerinde sınırlayıcı bir perspektifimiz var. Birinci konutta değişikliğe gitmeyeceğiz, destekliyoruz ancak ikinci üçüncü konut için vatandaşın imkanı varsa alır ama kredi ile biz bunu desteklemeyeceğiz ve ciddi oranda sınırlayacağız. Gerekirse miktarsal sınırlamaya gideceğiz.

BAE'den para girişi ne zaman?

Toplamda 11 milyar dolarlık tahvil ihracı, muhtemelen bu sene içerisinde sonuçlanır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonu gelecek yıldan başlayarak kontrol altına alacağız
9 Eylül, 23:54

MB kura müdahale ediyor mu?

Geçiş dönemindeyiz. Benim bildiğim kadarıyla MB Başkanı ile izlenimim şu. Kur korumalıya devam etmek istemeyenler var. Biz onlara dövizi arz etmek zorundayız. Onu soruyorsanız. Ama seviye korumak için rezerv harcamayı soruyorsanız. Benim bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала