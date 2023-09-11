Bakan Mehmet Şimşek: İkinci ve sonraki konutları krediyle desteklemeyeceğiz
12:25 11.09.2023 (güncellendi: 13:16 11.09.2023)
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜRHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Birinci konutta değişikliğe gitmeyeceğiz, destekliyoruz ancak ikinci üçüncü konut için vatandaşın imkanı varsa alır ama kredi ile biz bunu desteklemeyeceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in sorularını yanıtlıyor.
Küresel finansal koşulların sıkışık olduğu bir dönemden geçildiğini söyleyen Bakan Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’daki hedeflere ilişkin mesajlar verdi.
OVP’de birinci önceliğin enflasyonu yeniden tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız.” dedi.
OVP’de birinci önceliğin enflasyonu yeniden tek haneye indirmek olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “Bu zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, yine başaracağız.” dedi.
Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:
Büyümenin düşük seyrettiği bir dönemdeyiz.
Küresel ekonominin görünümü zayıf.
Üç aylık ve üç aylık bir geçmiş var. Üç aylık sürede tahminler sürekli değişebiliyor. Burada resmi anlamaya çalıştık. Önce bir ekip kuruldu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir Bakanlar Kurulu oluşturuldu. Hazine ve Maliye görevi bana tevdi edildi. Biz de güçlü bir ekip kurduk. Daha sonra durum değerlendirmesi yaptık. Enflasyon hedefimizi iddialı bulanlar olabilir. Biz mümkün olduğunca, o an itibarıyla en gerçekçi rakamları ortaya koymaya çalıştık. Benim edindiğim izlenim; genel anlamda programın hedefleri gerçekçi bulunuyor. Burada enflasyonla ilgili tahmin değişiklikleri, bizim resmi daha iyi anlamamızla ortaya çıktı. Bundan iki ay önce küresel petrol fiyatları, varil başına 70-80 dolar arasıydı, bugün 90’ın üzerine çıkmış durumda. 2021’in Aralık ayıyla, aşağı yukarı 2023’ün Mayıs ayına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuş. Biz kuru serbest bıraktık. Tabii kur etkisi var. Sürekli değişen bir husus. Geçişkenlik zamanla azalacak.
Uzun süre kur tutulmuş, kuru serbest bıraktık.
Zayıf kur yüksek enflasyon dönemi sona erecek. Bizim bir kur hedefimiz yok. Aslında tahmin de olmaması lazım.
Gelecek sene vergi reformları yapacağız.
KKM yapan vatandaşlar müsterih olsun, devam edecek.
Kredi kartlarına düzenleme
Kredi genişlemesinin makul olması önemli. Enflasyonu 3 yılın sonunda tek haneye düşüreceksek onunla tutarlı bir kredi büyümesini kurgulamamız gerekiyor. Yüzde 140 büyüyen krediyle enflasyonla mücadele olmaz. Yüksek seyreden kredi hacmiyle enflasyonu kontrol altına alamazsınız. Taşıt kredilerinde sınırlayıcı bir perspektifimiz var. Birinci konutta değişikliğe gitmeyeceğiz, destekliyoruz ancak ikinci üçüncü konut için vatandaşın imkanı varsa alır ama kredi ile biz bunu desteklemeyeceğiz ve ciddi oranda sınırlayacağız. Gerekirse miktarsal sınırlamaya gideceğiz.
BAE'den para girişi ne zaman?
Toplamda 11 milyar dolarlık tahvil ihracı, muhtemelen bu sene içerisinde sonuçlanır.
MB kura müdahale ediyor mu?
Geçiş dönemindeyiz. Benim bildiğim kadarıyla MB Başkanı ile izlenimim şu. Kur korumalıya devam etmek istemeyenler var. Biz onlara dövizi arz etmek zorundayız. Onu soruyorsanız. Ama seviye korumak için rezerv harcamayı soruyorsanız. Benim bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok.