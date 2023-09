https://sputniknews.com.tr/20230909/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-enflasyonu-gelecek-yildan-baslayarak-kontrol-altina-alacagiz-1075352427.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonu gelecek yıldan başlayarak kontrol altına alacağız

09.09.2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DSİ Trabzon Tesisleri Konferans Salonu'nda iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileterek, Türkiye'nin Fas'ın talebine bağlı olarak mümkün tüm desteği vereceğini söyledi.Konuşmasında İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'ince yıl dönümünü de kutlayan Yılmaz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yad ettiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi 21 yılda, 3,5 trilyon dolarlık bir yatırımla buluşturduklarına dikkati çeken Yılmaz, milletin Cumhuriyetin 100'üncü yılına, daha büyük umutlar ve hedeflerle girmesi için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.'Türkiye ekonomisi son 20 yılda yüzde 5,5 ortalama bir büyüme kaydetti'Türkiye Yüzyılı'nın bütün toplumsal kesimlerle birlikte inşa edilecek ve Türkiye'yi çok daha yükseklere taşıyacak bir yüzyıl olmasını hedeflediklerini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:Yılmaz, Türkiye'nin güçlü ekonomik ve mali altyapısıyla depremin yaralarını da saracağını vurguladı.'Birikmiş bir ihtiyaç vardı diyelim, o açığa çıkmış oldu'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026'da Türkiye'yi tek haneli enflasyona tekrar kavuşturmayı hedeflediklerini anlatarak, şunları söyledi:'Yatırım ve ihracat odaklı bir büyüme'OVP ile büyüme ve istihdamı da devam ettirmek istediklerinin altını çizen Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla cari açığı belli bir düşük seviyeye çekerek, büyümeyi istikrarlı şekilde sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.Yılmaz, tüketim ağırlıklı değil, yatırım ve ihracat ağırlıklı bir büyümeyi öngördüklerini belirterek, "Bu da enflasyon üreten değil, enflasyonu daha bir aşağı çeken bir büyüme yaklaşımını ifade ediyor. Tüketim kötü bir şey değil elbette. Elbette refah için tüketim olacak. Ama her şeyin dozajı var. Aşırıya gittiği zaman hiçbir şey faydalı olmuyor. İthalatı arttırıcı olabiliyor. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönem büyümemiz, yatırım ve ihracat odaklı bir büyüme şeklinde tasarlandı" dedi."Kişi başına gelirimizin ise 14 bin 885 dolara ulaşacağını öngörüyoruz"Kalkınma, büyüme, ekonominin amacının insana hizmet olduğunu vurgulayan Yılmaz, OVP'nin en temel amacının da sosyal refahı artırmak, sosyal adaleti güçlendirmek, ülke ve insanını, refahın kalıcı şekilde arttığı bir konuma yükseltmek olduğunu kaydetti.Yılmaz, vergi reformundan mesleki eğitimde yapılacaklara, afetlerden çevre ve sosyal refahı artırıcı konulara kadar birçok başlığa OVP'de yer verdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracağız ve aşama aşama bunu etkili bir hale getireceğiz"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracaklarını ve aşama aşama bunu etkili bir hale getireceklerini belirterek, "Gerek doğalgazdan, gerek petrolden, gerekse madenlerden gelen birtakım gelirlerin belli bir yüzdesini bu bankamıza aktararak buradan yeni evlenen çiftlere destek olacağız" dedi.Orta Vadeli Program döneminde ilave 2,7 milyon istihdam olacağını hesapladıklarını ifade eden Yılmaz, "Yıllık aşağı yukarı 900 bin civarında istihdam artışı bekliyoruz. Bu rakamlara çok sayıda başka rakam ilave edilebilir ama temel rakamlar olarak bunları ifade edebilirim" diye konuştu.Yılmaz, 2026'da ihracatta 300 milyar doların aşılacağını tahmin ettiklerinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:Trabzon'a 90 milyar lira civarında yatırım yapıldıCevdet Yılmaz, tarımı, sanayisi, üniversiteleri ve turizmiyle Trabzon'un, Karadeniz Bölgesi'nde eser ve hizmet siyasetinin lokomotifi görevini icra ettiğini ifade etti.Trabzon'da yerelden kalkınma, tarımsal üretim, hayvancılık ve girişimcilik yükseldikçe Türkiye'nin de büyüdüğünü, yükseldiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:Yılmaz, Trabzon'da ikinci devlet üniversitesini kurduklarını, eğitime 3 bin 80 yeni derslik kazandırdıklarını, yüksek öğretimde 9 bin 807 ilave kapasite oluşturduklarını vurguladı.Bugün çarşıda karşılaştığı üniversite öğrencileri ile sohbet ettiğini anlatan Yılmaz, yurtlardan şikayet olmadığını, fazlasıyla yurt kapasitesi oluştuğunu aktardı.Yılmaz, Trabzon'da 73 kilometre olan bölünmüş yolları 267 kilometreye çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:Gerek seçim beyannamesinde, gerekse Orta Vadeli Program'da bunun altını çizdiklerini anımsatan Yılmaz, "Bir taraftan Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu bağlantısı, diğer taraftan Orta Anadolu, Akdeniz bağlantısıyla Anadolu'yu hem üretim hem ticaret anlamında çok daha entegre, çok daha rekabetçi bir konuma getirmek üzere politikalarımızı ortaya koymuş durumdayız" dedi."Yeni dönemde en temel önceliğimiz demir yolları olacak"Yılmaz, demir yolları başta olmak üzere yapacakları yatırımlarla karbon salınımını da azaltmayı ve 2053'te "sıfır karbon" hedeflerine de katkıda bulunmayı planladıklarına dikkati çekerek, "Trabzon'un yeni havalimanı, Trabzon raylı sistem hattı projesi ve Erzincan, Trabzon, Rize, İyidere hızlı demir yolu projesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni dönemde en temel önceliğimiz demir yolları olacak. Demir yolları hem karbonu azaltma noktasında hem de yük taşımacılığında rekabet anlamında Türkiye'ye çok şeyler katacak" ifadelerini kullandı.Trabzon Limanı'nı yenilediklerini, yat limanını da mavinin ve yeşilin her tonunu kucaklayan bu güzel şehre kazandırdıklarını anlatan Yılmaz, "Atasu Barajı ile 49 hidroelektrik santral inşa ettik ve 110 dere ıslahı gerçekleştirdik. Dere ıslahları çok önemli. Burada yaşanan afetler anlamında gerçekten çok kıymetli çalışmalar" diye konuştu.Yılmaz, Trabzon'da tarımsal üreticilere, ayrıca sosyal yardım anlamında ihtiyaç duyanlara da çok ciddi destekler sunduklarını söyledi.TOKİ tarafından kentte 9 bin 224 konut inşa edildiğini aktaran Yılmaz, "Diğer yandan İlk Evim, İlk İşim, İlk Arsam gibi projeleri Trabzon'da uygulamaya devam ediyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında da projelerimiz var." bilgisini verdi.Trabzon'da hayata geçirilen projelerden bazılarını da görme imkanı bulduğunu belirten Yılmaz, kente güzel eserler kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu tebrik etti.'Lütfen dere yataklarında yapılaşmaya gitmeyelim'Yılmaz, kentsel dönüşümün önemine değinerek, şöyle devam etti:Trabzon'da üç millet bahçesinin tamamlandığını, üçünde de çalışmaların devam ettiğini anımsatan Yılmaz, Sürmene, Of, Vakfıkebir ve Arsin'e de balıkçı barınakları yaptıklarını söyledi.Yılmaz, Trabzon'da 4 organize sanayi bölgesi bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:Trabzonspor'un ayrı bir heyecan, ayrı bir değer olduğunu kente her gelişinde gördüğünü ifade eden Yılmaz, Trabzonspor'a başarılar diledi.Yılmaz, Trabzon'da 11 ilçeye doğalgaz sağlandığını, Tonya, Çarşıbaşı, Düzköy ve Şalpazarı için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.Önceki dönemlerde Kalkınma Bakanlığı da yaptığını anımsatan Yılmaz, "Ne kadar kalkınırsanız kalkının sorun bitmez ama önemli olan temel sorunları çözüp, basit sorunları çözüp daha ileri meselelerle uğraşan bir toplum haline gelmektir. Asıl kalkınmanın özü budur. Yoksa hiçbir zaman sorun da bitmez, çaba da bitmez, çözüm de bitmez" diye konuştu.'Olgunlaştırdığımızda kanun teklifimizi yeni dönemde Meclis'imize sunacağız'Yılmaz, "Temel meseleleri çözmüş bir toplum olarak inşallah daha nitelikli sorunlarla uğraşan bir toplum olarak yolumuza devam edeceğiz" ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:Cevdet Yılmaz, Karadeniz'in adeta cennet gibi bir bölge olduğunu ve kıymetinin de bilinmesi gerektiğini belirterek, "Sürdürülebilirlik çok çok kıymetli bir şey. Bindiğimiz dalı kesmemeliyiz. Var olan değerleri, güzellikleri çok ciddi bir şekilde korumalıyız. Tabii ki kullanmalıyız ama koruma kullanma dengesini gözeterek kullanmalıyız. Bunu yaptığımız zaman hem bu değerler gelecek nesillere kalmış olacak hem de daha katma değeri yüksek bir turizmi de inşa etmiş olacağız. Bu sene 1 milyona yakın turist bekliyoruz" dedi.Eğitim ve sağlık turizminin de geliştiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:Çok güvenli, konforlu, kaliteli bir tabiat turizmi yaşanmasının hedeflendiğini dile getiren Yılmaz, "Katma değeri yüksek bir turizm olsun, hedef buydu. Bu yönde de epey bir çalışma yürütüldü, belli bir noktaya gelindi. Önümüzdeki dönem inşallah bu konuda geçmişi de iyi değerlendirerek tekrar masaya yatırarak daha farklı açılımlar da yapılabilir diye inanıyorum" diye konuştu.

