https://sputniknews.com.tr/20230910/vucut-gelistirme-sporcusu-otelde-olu-bulundu-1075362386.html
Vücut geliştirme sporcusu otelde ölü bulundu
Vücut geliştirme sporcusu otelde ölü bulundu
İstanbul’da kaldığı otel odasında ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu antrenör Aslan Hafızoğlu, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T16:44+0300
2023-09-10T16:44+0300
2023-09-10T16:44+0300
türkiye
antrenör
ankara
spor salonu
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Sosyal medyada popüler olan vücut geliştirme sporcusu Aslan Hafızoğlu, İstanbul’un Beykoz ilçesinde konakladığı otelde ölü bulunmuştu. Hafızoğlu, bugün Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine antrenörün yakınları ve aile fertleri katıldı.Hafızoğlu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230904/ogrencisini-darp-eden-antrenor-hakkinda-idari-sorusturma-baslatildi-1075179963.html
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antrenör, ankara, spor salonu
antrenör, ankara, spor salonu
Vücut geliştirme sporcusu otelde ölü bulundu
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İstanbul’da kaldığı otel odasında ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu antrenör Aslan Hafızoğlu, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
Sosyal medyada popüler olan vücut geliştirme sporcusu Aslan Hafızoğlu, İstanbul’un Beykoz ilçesinde konakladığı otelde ölü bulunmuştu. Hafızoğlu, bugün Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine antrenörün yakınları ve aile fertleri katıldı.
Hafızoğlu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.