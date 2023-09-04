https://sputniknews.com.tr/20230904/ogrencisini-darp-eden-antrenor-hakkinda-idari-sorusturma-baslatildi-1075179963.html

Öğrencisini darp eden antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı

Öğrencisini darp eden antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı

Konya'da 12 yaşındaki futbol okulu öğrencisini darp eden antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-04T20:49+0300

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türkiye

antrenör

antrenör

konya

ereğli

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Konya'nın Ereğli ilçesinde futbol okulu öğrencisini darp eden antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, yaz tatilinde ilçedeki bir futbol yaz okuluna giden 12 yaşındaki S.E.G, 2 Eylül Cumartesi günü ailesine futbol antrenörü ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan H.A. tarafından darp edildiğini söyledi.Sahanın güvenlik kamerası görüntülerini de alan baba Ümit G, antrenör H.A. hakkında emniyete şikayetçi oldu.Şikayet üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de H.A. hakkında idari soruşturma başlattı.Baba Ümit G, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum telefonla aradı ve antrenörü tarafından tekme tokat dövüldüğünü söyledi. O görüntüleri bana attı. Ben de izlediğimde şoke oldum. Hemen çocuğumu oradan alıp adli mercilere başvuru yaptık. Böyle insanlara görev yaptırılmamasını istiyorum. Bunu herkesin çocuğuna yapar. Böyle eğitimci de olmaz, öğretmen de olmaz. Ben bir babayım, benim yüreğim dayanmıyor. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyorum" dedi.Güvenlik kamerası görüntülerinde futbol oynadığı sırada arkadaşına faul yapan S.E.G'nin antrenör H.A. tarafından darp edilmesi yer alıyor.

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