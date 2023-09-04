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Öğrencisini darp eden antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı
Öğrencisini darp eden antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı
Konya'da 12 yaşındaki futbol okulu öğrencisini darp eden antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
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antrenör
antrenör
konya
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Konya'nın Ereğli ilçesinde futbol okulu öğrencisini darp eden antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, yaz tatilinde ilçedeki bir futbol yaz okuluna giden 12 yaşındaki S.E.G, 2 Eylül Cumartesi günü ailesine futbol antrenörü ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan H.A. tarafından darp edildiğini söyledi.Sahanın güvenlik kamerası görüntülerini de alan baba Ümit G, antrenör H.A. hakkında emniyete şikayetçi oldu.Şikayet üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de H.A. hakkında idari soruşturma başlattı.Baba Ümit G, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum telefonla aradı ve antrenörü tarafından tekme tokat dövüldüğünü söyledi. O görüntüleri bana attı. Ben de izlediğimde şoke oldum. Hemen çocuğumu oradan alıp adli mercilere başvuru yaptık. Böyle insanlara görev yaptırılmamasını istiyorum. Bunu herkesin çocuğuna yapar. Böyle eğitimci de olmaz, öğretmen de olmaz. Ben bir babayım, benim yüreğim dayanmıyor. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyorum" dedi.Güvenlik kamerası görüntülerinde futbol oynadığı sırada arkadaşına faul yapan S.E.G'nin antrenör H.A. tarafından darp edilmesi yer alıyor.
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antrenör, antrenör, konya, ereğli
antrenör, antrenör, konya, ereğli

Öğrencisini darp eden antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı

20:49 04.09.2023 (güncellendi: 20:52 04.09.2023)
© İHA / CİHAN KARAKIŞ-Konya'nın Ereğli ilçesinde halı sahada maç sırasında antrenörün 12 yaşındaki öğrencisini dövmesi kameraya yansıdı. Çocuğun babası şikayetçi olurken, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde halı sahada maç sırasında antrenörün 12 yaşındaki öğrencisini dövmesi kameraya yansıdı. Çocuğun babası şikayetçi olurken, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2023
© İHA / CİHAN KARAKIŞ-
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Konya'da 12 yaşındaki futbol okulu öğrencisini darp eden antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde futbol okulu öğrencisini darp eden antrenör hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, yaz tatilinde ilçedeki bir futbol yaz okuluna giden 12 yaşındaki S.E.G, 2 Eylül Cumartesi günü ailesine futbol antrenörü ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan H.A. tarafından darp edildiğini söyledi.
Sahanın güvenlik kamerası görüntülerini de alan baba Ümit G, antrenör H.A. hakkında emniyete şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de H.A. hakkında idari soruşturma başlattı.
Baba Ümit G, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oğlum telefonla aradı ve antrenörü tarafından tekme tokat dövüldüğünü söyledi. O görüntüleri bana attı. Ben de izlediğimde şoke oldum. Hemen çocuğumu oradan alıp adli mercilere başvuru yaptık. Böyle insanlara görev yaptırılmamasını istiyorum. Bunu herkesin çocuğuna yapar. Böyle eğitimci de olmaz, öğretmen de olmaz. Ben bir babayım, benim yüreğim dayanmıyor. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyorum" dedi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde futbol oynadığı sırada arkadaşına faul yapan S.E.G'nin antrenör H.A. tarafından darp edilmesi yer alıyor.
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