https://sputniknews.com.tr/20230910/sputnik-muhabirlerinin-macronun-g20deki-basin-toplantisina-katilmasina-izin-verilmedi-1075362485.html

Sputnik muhabirlerinin Macron'un G20’deki basın toplantısına katılmasına izin verilmedi

Sputnik muhabirlerinin Macron'un G20’deki basın toplantısına katılmasına izin verilmedi

Sputnik muhabirlerinin, Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un verdiği basın toplantısına katılmasına izin... 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T17:08+0300

2023-09-10T17:08+0300

2023-09-10T17:08+0300

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Sputnik muhabirlerinin ve diğer bir Rus gazetecinin, Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un verdiği basın toplantısına katılmasına izin verilmedi. Etkinliğe girmeye çalışan gazetecilere salonun tamamen dolu olduğu söylendi.Güvenlik yetkililerinin açıkladığı üzere, salona yalnızca Fransız basınının girmesine izin verildi. Basın toplantısına çok sayıda Hintli ve Batılı gazeteci de katılamadı.Rus gazeteci Yekaterina Nadolskaya, Sputnik’e demecinde Macron’un koruma görevlilerinden dolayı basın toplantısına giremediğini, toplantıdan önce Fransız korumaların gazetecilerin yaka kartlarını ‘çok dikkatli bir biçimde incelediklerini’ ve özellikle de kişinin hangi ülkeden olduğuna baktıklarını ifade etti.Macron’un basın toplantısına Rusya’dan olanların dışında tüm basın mensuplarının girmesine izin verdiklerine dikkat çeken gazeteci, kendisinin geçmeye çalıştığında ise Fransız korumaları ve Macron'un basın servisi temsilcileri tarafından kaba bir şekilde geri itildiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230910/rusya-disisleri-bati-yeni-delhideki-g20-zirvesinin-gundemini-ukraynalastirmayi-basaramadi-1075359682.html

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