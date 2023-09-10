https://sputniknews.com.tr/20230910/rusya-disisleri-bati-yeni-delhideki-g20-zirvesinin-gundemini-ukraynalastirmayi-basaramadi-1075359682.html
Rusya Dışişleri: Batı, Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi’nin gündemini ‘Ukraynalaştırmayı’ başaramadı
Rusya Dışişleri: Batı, Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi’nin gündemini ‘Ukraynalaştırmayı’ başaramadı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Hindistan’da düzenlenen G20 Zirvesi’nin gündemini ‘Ukraynalaştırmayı’ başaramadıklarını belirtti. 10.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-10T14:13+0300
2023-09-10T14:13+0300
2023-09-10T14:59+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
ukrayna
hindistan
g-20
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin zirvenin gündemini ‘Ukraynalaştırmayı’ başaramadıklarını söyledi.Lavrov, “Büyük ölçüde Küresel Güney'in meşru çıkarlarını savunma konusundaki bu denli pekişmiş duruşu sayesinde Batı'nın, gelişmekte olan ülkelerin acil sorunlarının tartışılması aleyhine tüm gündemi yeniden Ukraynalaştırma girişiminin başarısını önlemek mümkün oldu” dedi ve ekledi:‘G20 Zirvesi başarılı, grup iç reformdan geçiyor’G20 Zirvesi’nin başarılı olduğunu vurgulayan Lavrov, “Zirve, Hindistan başkanlığı ve hepimiz için tartışılmaz bir başarıdır. G20 bir iç reform sürecinden geçiyor. Bu, Küresel Güney'deki G20 üyelerinin kayda değer aktivasyonuna yansıdı” diye konuştu.Rus diplomat, G20 Zirvesi’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (WTO) reform çabalarına olumlu bir ivme kazandıracağını da vurguladı.‘Guterres’in tahıl konusundaki çabalarını takdir ediyoruz, ancak Batı yalnızca söz vermekte kalırsa bu çabalar boşa gitmeye mahkum’Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’nin Karadeniz Tahıl Girişimi’ni canlandırma çabalarını da yorumlayan Lavrov, “Antonio Guterres'in çabalarını takdir ediyoruz. Ancak Batı'nın yalnızca söz verdiği bir ortamda bu çabalar boşa gitmeye mahkumdur” ifadelerini kullandı.‘Hindistan ile askeri-teknik işbirliğine ilişkin tüm anlaşmalar yürürlükte kalıyor’Lavrov, Rusya ve Hindistan arasındaki ticari dengenin bozulmasından kaynaklanan sorunların ve Rus şirketlerinin hesaplarında ‘sıkışan’ rupilerin Hindistan'a Rus S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin anlaşmanın bozulmasına yol açıp açmayacağı sorusuna, “Askeri-teknik işbirliğini kapsayanlar da dahil olmak üzere aramızdaki tüm anlaşmalar yürürlükte kalacak” yanıtını verdi.Rusya ve Hindistan S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşmeyi 2018’de imzalanmıştı. Hindistan, Çin ve Türkiye’den sonra söz konusu sistemleri satın alan üçüncü ülke oldu. Beş alay seti için toplamda 5.43 milyar dolar ödeyecek olan Yeni Delhi’nin ilk iki bataryasını ordu cephaneliğine kattı.
https://sputniknews.com.tr/20230908/cumhurbaskani-erdogan-g-20-liderler-zirvesi-icin-hindistanavardi-1075305227.html
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Rusya Dışişleri: Batı, Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi’nin gündemini ‘Ukraynalaştırmayı’ başaramadı
14:13 10.09.2023 (güncellendi: 14:59 10.09.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin Hindistan’da düzenlenen G20 Zirvesi’nin gündemini ‘Ukraynalaştırmayı’ başaramadıklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi’nin ardından yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin zirvenin gündemini ‘Ukraynalaştırmayı’ başaramadıklarını söyledi.
Lavrov, “Büyük ölçüde Küresel Güney'in meşru çıkarlarını savunma konusundaki bu denli pekişmiş duruşu sayesinde Batı'nın, gelişmekte olan ülkelerin acil sorunlarının tartışılması aleyhine tüm gündemi yeniden Ukraynalaştırma girişiminin başarısını önlemek mümkün oldu” dedi ve ekledi:
“Ukrayna maddesi dahil edildi ve üzerinde fikir birliğine varıldı, ancak söz konusu madde Ukrayna ile ilgili değildir. Ukrayna krizinden bahsediliyor, ancak yalnızca dünyada var olan tüm çatışmaların çözülmesi, çatışmaların BM Şartı'nın tüm amaç ve ilkelerine uygun olarak uygun olarak çözülmesi gerekliliği bağlamında.”
‘G20 Zirvesi başarılı, grup iç reformdan geçiyor’
G20 Zirvesi’nin başarılı olduğunu vurgulayan Lavrov, “Zirve, Hindistan başkanlığı ve hepimiz için tartışılmaz bir başarıdır. G20 bir iç reform sürecinden geçiyor. Bu, Küresel Güney'deki G20 üyelerinin kayda değer aktivasyonuna yansıdı” diye konuştu.
Rus diplomat, G20 Zirvesi’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (WTO) reform çabalarına olumlu bir ivme kazandıracağını da vurguladı.
‘Guterres’in tahıl konusundaki çabalarını takdir ediyoruz, ancak Batı yalnızca söz vermekte kalırsa bu çabalar boşa gitmeye mahkum’
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’nin Karadeniz Tahıl Girişimi’ni canlandırma çabalarını da yorumlayan Lavrov, “Antonio Guterres'in çabalarını takdir ediyoruz. Ancak Batı'nın yalnızca söz verdiği bir ortamda bu çabalar boşa gitmeye mahkumdur” ifadelerini kullandı.
‘Hindistan ile askeri-teknik işbirliğine ilişkin tüm anlaşmalar yürürlükte kalıyor’
Lavrov, Rusya ve Hindistan arasındaki ticari dengenin bozulmasından kaynaklanan sorunların ve Rus şirketlerinin hesaplarında ‘sıkışan’ rupilerin Hindistan'a Rus S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin anlaşmanın bozulmasına yol açıp açmayacağı sorusuna, “Askeri-teknik işbirliğini kapsayanlar da dahil olmak üzere aramızdaki tüm anlaşmalar yürürlükte kalacak” yanıtını verdi.
Rusya ve Hindistan S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşmeyi 2018’de imzalanmıştı. Hindistan, Çin ve Türkiye’den sonra söz konusu sistemleri satın alan üçüncü ülke oldu. Beş alay seti için toplamda 5.43 milyar dolar ödeyecek olan Yeni Delhi’nin ilk iki bataryasını ordu cephaneliğine kattı.