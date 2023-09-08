https://sputniknews.com.tr/20230908/cumhurbaskani-erdogan-g-20-liderler-zirvesi-icin-hindistanavardi-1075305227.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi için Hindistan'a vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'a gitti. 08.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-08T16:52+0300

2023-09-08T16:52+0300

2023-09-08T16:52+0300

dünya

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TRK' uçağıyla TSİ 16.10'da AFS Palam Askeri Havalimanı'na gitti. Havalimanında Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, eşi Yonca Sunel ile Hindistanlı bazı yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, buradan konaklayacağı otele hareket etti.Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Yeni Delhi'ye geldi.'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' temasıyla 9-10 Eylül tarihlerinde yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin hususları muhataplarıyla paylaşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ilgili attığı adımları liderlere anlatacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle baş başa görüşmeler de gerçekleştirecek.

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