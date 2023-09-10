https://sputniknews.com.tr/20230910/sahika-ercumen-japon-arkadasimdan-odunc-aldigim-palet-ile-yaristim-1075355169.html

Şahika Ercümen: Japon arkadaşımdan ödünç aldığım palet ile yarıştım

Şahika Ercümen: Japon arkadaşımdan ödünç aldığım palet ile yarıştım

Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metre dalışta Türkiye rekorunu kıran Şahika Encümen, paleti kırıldığı için ödünç aldığı bir palet ile yarıştığını söyledi. 10.09.2023, Sputnik Türkiye

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spor

şahika ercümen

dalış

rekor

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Milli sporcu Ercümen, Bahamalar’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırmıştı.Ercümen rekoru kırdığı süreçte hem psikolojik hem de fiziksel birçok zorluk yaşadığını belirtti ve yarışmaya günler kala yaşadıklarını anlattı:

https://sputniknews.com.tr/20230803/100-metre-rekoru-kiran-sahika-ercumen-sponsorluk-destegi-bulamadik-ama-hedefime-ulastim-1074327692.html

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şahika ercümen, dalış, rekor