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100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen: 'Sponsorluk desteği bulamadık ama hedefime ulaştım'
100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen: 'Sponsorluk desteği bulamadık ama hedefime ulaştım'
Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den Cumhuriyet’in 100. yılında 100 metre rekoru geldi. Ercümen, Türkiye Serbest Dalış tarihinde hem... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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spor
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Milli sporcu Ercümen, Bahamalar’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırdı.Cumhuriyet’in 100. yılında 100 metre hedefi olduğunu belirten Ercümen, “Çok zor imkanlarla bu yarışmaya katılabildim. Hem ülkemiz zor bir süreçten geçti hem de sponsorluk anlamında yeterli destek bulamadık. Her şeye rağmen hedefime ulaştım. Yeni rekorlar kırıp, ülkemize madalya kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. 100. yılımızda 100 metre rekoru Cumhuriyetimize armağan olsun” dedi.Yarış Bahamalar'da yapıldıDünyanın en prestijli dalış yarışmalarından biri olan Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası, 2008’den bu yana Bahamalar’da düzenleniyor. 202 metre derinliğindeki, dünyanın en derin deliklerinden Dean’s Blue Hole’de yapılan Dünya kupası, bu yıl 20-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşiyor.Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Büyük Britanya, Çin, Güney Afrika, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Japonya, Kanada, Kolombiya, Kore, Macaristan, Meksika, Ukrayna, Uruguay, Peru, Polonya, Rusya, Slovenya, Şili ve Tayvan olmak üzere toplam 24 ülkeden 40 sporcu yarışıyor.
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100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen: 'Sponsorluk desteği bulamadık ama hedefime ulaştım'

12:16 03.08.2023
© İHA / SUAT SALGIN100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen
100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© İHA / SUAT SALGIN
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Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den Cumhuriyet’in 100. yılında 100 metre rekoru geldi. Ercümen, Türkiye Serbest Dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu oldu.
Milli sporcu Ercümen, Bahamalar’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırdı.
Cumhuriyet’in 100. yılında 100 metre hedefi olduğunu belirten Ercümen, “Çok zor imkanlarla bu yarışmaya katılabildim. Hem ülkemiz zor bir süreçten geçti hem de sponsorluk anlamında yeterli destek bulamadık. Her şeye rağmen hedefime ulaştım. Yeni rekorlar kırıp, ülkemize madalya kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. 100. yılımızda 100 metre rekoru Cumhuriyetimize armağan olsun” dedi.

Yarış Bahamalar'da yapıldı

Dünyanın en prestijli dalış yarışmalarından biri olan Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası, 2008’den bu yana Bahamalar’da düzenleniyor. 202 metre derinliğindeki, dünyanın en derin deliklerinden Dean’s Blue Hole’de yapılan Dünya kupası, bu yıl 20-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşiyor.
Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Büyük Britanya, Çin, Güney Afrika, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Japonya, Kanada, Kolombiya, Kore, Macaristan, Meksika, Ukrayna, Uruguay, Peru, Polonya, Rusya, Slovenya, Şili ve Tayvan olmak üzere toplam 24 ülkeden 40 sporcu yarışıyor.
Şahika Ercümen 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
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