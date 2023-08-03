https://sputniknews.com.tr/20230803/100-metre-rekoru-kiran-sahika-ercumen-sponsorluk-destegi-bulamadik-ama-hedefime-ulastim-1074327692.html
100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen: 'Sponsorluk desteği bulamadık ama hedefime ulaştım'
100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen: 'Sponsorluk desteği bulamadık ama hedefime ulaştım'
Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den Cumhuriyet’in 100. yılında 100 metre rekoru geldi. Ercümen, Türkiye Serbest Dalış tarihinde hem... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T12:16+0300
2023-08-03T12:16+0300
2023-08-03T12:16+0300
spor
türkiye
şahika ercümen
dalış
rekor
cumhuriyet
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Milli sporcu Ercümen, Bahamalar’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırdı.Cumhuriyet’in 100. yılında 100 metre hedefi olduğunu belirten Ercümen, “Çok zor imkanlarla bu yarışmaya katılabildim. Hem ülkemiz zor bir süreçten geçti hem de sponsorluk anlamında yeterli destek bulamadık. Her şeye rağmen hedefime ulaştım. Yeni rekorlar kırıp, ülkemize madalya kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. 100. yılımızda 100 metre rekoru Cumhuriyetimize armağan olsun” dedi.Yarış Bahamalar'da yapıldıDünyanın en prestijli dalış yarışmalarından biri olan Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası, 2008’den bu yana Bahamalar’da düzenleniyor. 202 metre derinliğindeki, dünyanın en derin deliklerinden Dean’s Blue Hole’de yapılan Dünya kupası, bu yıl 20-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşiyor.Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Büyük Britanya, Çin, Güney Afrika, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Japonya, Kanada, Kolombiya, Kore, Macaristan, Meksika, Ukrayna, Uruguay, Peru, Polonya, Rusya, Slovenya, Şili ve Tayvan olmak üzere toplam 24 ülkeden 40 sporcu yarışıyor.
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türkiye, şahika ercümen, dalış, rekor, cumhuriyet
türkiye, şahika ercümen, dalış, rekor, cumhuriyet
100 metre rekoru kıran Şahika Ercümen: 'Sponsorluk desteği bulamadık ama hedefime ulaştım'
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Milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den Cumhuriyet’in 100. yılında 100 metre rekoru geldi. Ercümen, Türkiye Serbest Dalış tarihinde hem kadınlarda hem de erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu oldu.
Milli sporcu Ercümen, Bahamalar’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak Türkiye rekoru kırdı.
Cumhuriyet’in 100. yılında 100 metre hedefi olduğunu belirten Ercümen, “Çok zor imkanlarla bu yarışmaya katılabildim. Hem ülkemiz zor bir süreçten geçti hem de sponsorluk anlamında yeterli destek bulamadık. Her şeye rağmen hedefime ulaştım. Yeni rekorlar kırıp, ülkemize madalya kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. 100. yılımızda 100 metre rekoru Cumhuriyetimize armağan olsun” dedi.
Yarış Bahamalar'da yapıldı
Dünyanın en prestijli dalış yarışmalarından biri olan Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası, 2008’den bu yana Bahamalar’da düzenleniyor. 202 metre derinliğindeki, dünyanın en derin deliklerinden Dean’s Blue Hole’de yapılan Dünya kupası, bu yıl 20-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşiyor.
Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Büyük Britanya, Çin, Güney Afrika, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Japonya, Kanada, Kolombiya, Kore, Macaristan, Meksika, Ukrayna, Uruguay, Peru, Polonya, Rusya, Slovenya, Şili ve Tayvan olmak üzere toplam 24 ülkeden 40 sporcu yarışıyor.