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https://sputniknews.com.tr/20230609/sahika-ercumenin-dalis-elbiseleri-gumruge-takildi-eksik-malzeme-ile-antrenman-yapacagim-1072220575.html
Şahika Ercümen'in dalış elbiseleri gümrüğe takıldı: 'Eksik malzeme ile antrenman yapacağım'
Şahika Ercümen'in dalış elbiseleri gümrüğe takıldı: 'Eksik malzeme ile antrenman yapacağım'
Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dalışlarda kullandığı elbiselerin gümrüğe takıldığını ve yüksek vergiler... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
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şahika ercümen
dalış
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Ercümen, Instagram ve Twitter hesaplarında dalış giysilerinin gümrüğe takıldığını, geçtiğimiz günlerde 40 bin TL vergi ödediğini ve yetkililerle görüşmesine rağmen bir gelişme olmadığını paylaştı.Ercümen, şu ifadeleri kullandı:Geçtiğimiz aylarda da satın aldığı spor malzemeleri için çıkan gümrük vergisine tepki gösteren Şahika Ercümen, "Yurt dışından yarışlar için birkaç malzeme söyledim, çıkan gümrük vergisi 41.270 TL! (Benim malzemeler o kadar tutmuyor)" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220531/103-yasindaki-kadin-parasut-dalisi-yapan-en-yasli-kisi-olarak-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1056844384.html
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şahika ercümen, dalış, vergi
şahika ercümen, dalış, vergi

Şahika Ercümen'in dalış elbiseleri gümrüğe takıldı: 'Eksik malzeme ile antrenman yapacağım'

12:34 09.06.2023
© AA / Talip DemirciŞahika Ercümen 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı
Şahika Ercümen 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA / Talip Demirci
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Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dalışlarda kullandığı elbiselerin gümrüğe takıldığını ve yüksek vergiler nedeniyle iade edebileceğini aktardı.
Ercümen, Instagram ve Twitter hesaplarında dalış giysilerinin gümrüğe takıldığını, geçtiğimiz günlerde 40 bin TL vergi ödediğini ve yetkililerle görüşmesine rağmen bir gelişme olmadığını paylaştı.
Ercümen, şu ifadeleri kullandı:
"Evet yine bir gümrük vakası! Dalışlarda kullanmam için sponsorumun ücretsiz gönderdiği üzerime göre dikilmiş dalış elbiseleri yine gümrüğe takıldı, biliyorsunuz geçenlerde 40 bin TL üzeri vergi çıkmıştı! Şimdi ne çıkacak bilmiyorum, bu yüzden geri iade edebilirim. Maalesef yarışmalarda ve antrenmanlarda giyeceğim elbiseleri teslim alamayıp eksik malzemeler ile antrenman yapacağım. Uzun zamandır gerekli yerlerde iletişimdeyim. Milli sporcu belgemi vs. de sundum fakat bir gelişme olmadı.. Buna karar veren kişiler umarım milli sporcu olarak maddi manevi beni çok yorduğunuzun sayenizde antrenmanlarımdan geri kaldığımın farkındasınızdır. Dünyadaki hiçbir rakibim bunlarla uğraşmıyor bilin istedim"
Geçtiğimiz aylarda da satın aldığı spor malzemeleri için çıkan gümrük vergisine tepki gösteren Şahika Ercümen, "Yurt dışından yarışlar için birkaç malzeme söyledim, çıkan gümrük vergisi 41.270 TL! (Benim malzemeler o kadar tutmuyor)" demişti.
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