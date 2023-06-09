https://sputniknews.com.tr/20230609/sahika-ercumenin-dalis-elbiseleri-gumruge-takildi-eksik-malzeme-ile-antrenman-yapacagim-1072220575.html
Şahika Ercümen'in dalış elbiseleri gümrüğe takıldı: 'Eksik malzeme ile antrenman yapacağım'
Şahika Ercümen'in dalış elbiseleri gümrüğe takıldı: 'Eksik malzeme ile antrenman yapacağım'
Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dalışlarda kullandığı elbiselerin gümrüğe takıldığını ve yüksek vergiler... 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T12:34+0300
2023-06-09T12:34+0300
2023-06-09T12:34+0300
yaşam
şahika ercümen
dalış
vergi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1a/1050181942_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_512c009ea7ba2651b02f7692b8de9d1f.jpg
Ercümen, Instagram ve Twitter hesaplarında dalış giysilerinin gümrüğe takıldığını, geçtiğimiz günlerde 40 bin TL vergi ödediğini ve yetkililerle görüşmesine rağmen bir gelişme olmadığını paylaştı.Ercümen, şu ifadeleri kullandı:Geçtiğimiz aylarda da satın aldığı spor malzemeleri için çıkan gümrük vergisine tepki gösteren Şahika Ercümen, "Yurt dışından yarışlar için birkaç malzeme söyledim, çıkan gümrük vergisi 41.270 TL! (Benim malzemeler o kadar tutmuyor)" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220531/103-yasindaki-kadin-parasut-dalisi-yapan-en-yasli-kisi-olarak-guinness-rekorlar-kitabina-girdi-1056844384.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1a/1050181942_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_0e571cef731e7dc8171fc15e63b18a09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şahika ercümen, dalış, vergi
şahika ercümen, dalış, vergi
Şahika Ercümen'in dalış elbiseleri gümrüğe takıldı: 'Eksik malzeme ile antrenman yapacağım'
Abone ol
Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dalışlarda kullandığı elbiselerin gümrüğe takıldığını ve yüksek vergiler nedeniyle iade edebileceğini aktardı.
Ercümen, Instagram ve Twitter hesaplarında dalış giysilerinin gümrüğe takıldığını, geçtiğimiz günlerde 40 bin TL vergi ödediğini ve yetkililerle görüşmesine rağmen bir gelişme olmadığını paylaştı.
Ercümen, şu ifadeleri kullandı:
"Evet yine bir gümrük vakası! Dalışlarda kullanmam için sponsorumun ücretsiz gönderdiği üzerime göre dikilmiş dalış elbiseleri yine gümrüğe takıldı, biliyorsunuz geçenlerde 40 bin TL üzeri vergi çıkmıştı! Şimdi ne çıkacak bilmiyorum, bu yüzden geri iade edebilirim. Maalesef yarışmalarda ve antrenmanlarda giyeceğim elbiseleri teslim alamayıp eksik malzemeler ile antrenman yapacağım. Uzun zamandır gerekli yerlerde iletişimdeyim. Milli sporcu belgemi vs. de sundum fakat bir gelişme olmadı.. Buna karar veren kişiler umarım milli sporcu olarak maddi manevi beni çok yorduğunuzun sayenizde antrenmanlarımdan geri kaldığımın farkındasınızdır. Dünyadaki hiçbir rakibim bunlarla uğraşmıyor bilin istedim"
Geçtiğimiz aylarda da satın aldığı spor malzemeleri için çıkan gümrük vergisine tepki gösteren Şahika Ercümen, "Yurt dışından yarışlar için birkaç malzeme söyledim, çıkan gümrük vergisi 41.270 TL! (Benim malzemeler o kadar tutmuyor)" demişti.