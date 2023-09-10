Sahibini ısıran at kuduz çıktı, köy karantinaya alındı

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Çin'i ziyarete giden İngiliz yetkililerin telefonları imha edilecek
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Sputnik'e konuşan tanık, ordunun yönetimi ele geçirdiğini duyurduğu Gabon'un başkenti Librevil'deki durumu anlattı
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Rusya, en fazla e-vize alan ülkeleri açıkladı: Türkiye ilk 5'te
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İngiliz basını, Batı'nın Zelenskiy'e sunacağı 'Kırım-Donbas-NATO planını' açıkladı
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Rusya Merkez Bankası, doları 'tahtından indirdi': Yuan artık en üst sırada
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Çinli uzman: Nakliyedeki şeffaflık tahıl anlaşmasını canlandırmanın anahtarı olacak
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Rus senatör Puşkov: Rusya'nın Afrika'daki başarılı politikası Macron için kabusa dönüştü
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Putin, 80. yıldönümünde tebrik etti
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ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
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Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
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Rusya Dış İstihbarat Servisi: ABD, Nijer'deki yeni yönetime suikast hazırlıyor
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Nijer ordu birlikleri, Fransız askeri üssüne doğru yola çıktı
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ABD’li bilim insanları: ABD, nükleer silahını İngiltere’ye taşımak istiyor
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Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: “Avrupa Birliği, yaptırımlar ve Ukrayna’ya silah yardımı yüzünden zayıflıyor”
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Batı basını: En çok Rusya’ya yaradı
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ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
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'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
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ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, Beyaz Saray'ın Rusya'ya savaş açmayı planladığı tarihi duyurdu
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Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
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'Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedeniyle baskı görüyor'
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DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
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ABD medyası: Ukrayna tahılını Tuna Nehri üzerinden taşımak riskli
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Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
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ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
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Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
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Cezayirli profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
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Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
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ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
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Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
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Türkiye, Rusya'nın ikinci nükleer santral ile ilgili önerilerini inceliyor
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ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
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Batı basını: Zelenskiy ve Biden'ın ilk görüşmesi skandala dönüştü
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Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
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Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti
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Rusya-AB ticareti dengeyi buldu
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Putin ve Veliaht Prens Selman, OPEC+ mutabakatını konuştu: 'Küresel piyasaya istikrar kazandıracak'
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Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
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Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda: Ukrayna'daki yolsuzluk Kiev’e silah tedarikini engelliyor
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Fransız basını: Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteği ABD'nin sinirini bozuyor
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30 yılın sonunda bir ilk: İngiliz Challenger 2 tankı Ukrayna’da yok edildi
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Almanya, Rusya'dan gübre ithalatını 3.3 kat artırdı
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Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
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ABD'li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy, ABD'yi aldattı
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Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
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Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
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Ukraynalı film yapımcısından eski Ukraynalı Bakan'a: Yüz binlerce yurttaşımı kurban etmekten sorumlu
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Zelenskiy'den Avrupa Birliği’ne tehdit: Dava açarım
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SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
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Pentagon resmen duyurdu: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceğiz
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Kremlin: Ermenistan ile ABD'nin ortak tatbikat haberleri temkinliliğe yol açıyor
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İngiltere, Ukrayna'da Challenger 2 tankının vurulduğunu kabul etti
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Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten: Rus gazına yaptırım uygulanması pek olası değil
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'Ukraynalı askerler, ölmeleri halinde cesetlerinin sahada bırakılması için imzaya zorlanıyor'
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ABD’li eski piyade askeri Berletic: Rus askerlerinin kararlılığı Batı’da şaşkınlık yarattı
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Ryabkov'dan savaş tehdidi uyarısı: Nükleer güçler arasındaki çekişme Asya-Pasifik bölgesinde bir savaşa dönüşebilir
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Rusya tek kararla Batı'nın planlarını bozdu
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Suriye Dışişleri: Amerikan işgali Deyr ez-Zor ve Haseke halkının çabalarıyla sona erecek