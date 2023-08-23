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https://sputniknews.com.tr/20230823/sanliurfada-kuduz-tedavisi-goren-yabanci-uyruklu-kisi-hayatini-kaybetti-1074872255.html
Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Tel Abyad kentinden kuduz şüphesiyle Şanlıurfa'ya sevk edilen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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Tel Abyad'da, bir süre önce sahipsiz köpeğin ısırmasının ardından kuduz şüphesiyle hastanede tedavi gören Suriyeli Hasan Halil (30), 18 Ağustos'ta Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Buradaki tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Halil kurtarılamadı.Hasan Halil'in cenazesi, Tel Abyad'a gönderildi.​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20230819/hastaneden-kacan-kuduz-hastasi-tarlada-yakalanarak-hastanede-karantinaya-alindi-1074760326.html
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kuduz, şanlıurfa, hastane

Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

16:36 23.08.2023 (güncellendi: 16:37 23.08.2023)
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI-AW011400Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
© İHA / BEKİR ŞEYHANLI-AW011400
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Suriye'nin Tel Abyad kentinden kuduz şüphesiyle Şanlıurfa'ya sevk edilen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Tel Abyad'da, bir süre önce sahipsiz köpeğin ısırmasının ardından kuduz şüphesiyle hastanede tedavi gören Suriyeli Hasan Halil (30), 18 Ağustos'ta Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Buradaki tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Halil kurtarılamadı.
Hasan Halil'in cenazesi, Tel Abyad'a gönderildi.​​​​​​​
kuduz hasta - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
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Hastaneden kaçan kuduz hastası, tarlada yakalanarak hastanede karantinaya alındı
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