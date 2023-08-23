https://sputniknews.com.tr/20230823/sanliurfada-kuduz-tedavisi-goren-yabanci-uyruklu-kisi-hayatini-kaybetti-1074872255.html
Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Tel Abyad kentinden kuduz şüphesiyle Şanlıurfa'ya sevk edilen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T16:36+0300
2023-08-23T16:36+0300
2023-08-23T16:37+0300
türkiye
kuduz
şanlıurfa
hastane
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Tel Abyad'da, bir süre önce sahipsiz köpeğin ısırmasının ardından kuduz şüphesiyle hastanede tedavi gören Suriyeli Hasan Halil (30), 18 Ağustos'ta Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Buradaki tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Halil kurtarılamadı.Hasan Halil'in cenazesi, Tel Abyad'a gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230819/hastaneden-kacan-kuduz-hastasi-tarlada-yakalanarak-hastanede-karantinaya-alindi-1074760326.html
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kuduz, şanlıurfa, hastane
kuduz, şanlıurfa, hastane
Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
16:36 23.08.2023 (güncellendi: 16:37 23.08.2023) Abone ol
Suriye'nin Tel Abyad kentinden kuduz şüphesiyle Şanlıurfa'ya sevk edilen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Tel Abyad'da, bir süre önce sahipsiz köpeğin ısırmasının ardından kuduz şüphesiyle hastanede tedavi gören Suriyeli Hasan Halil (30), 18 Ağustos'ta Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Buradaki tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Halil kurtarılamadı.
Hasan Halil'in cenazesi, Tel Abyad'a gönderildi.